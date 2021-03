“Mi corazón está lleno, estoy muy feliz”, revela Michelle Renaud, quien ahora promueve importante campaña Michelle Renaud revela cuál es su situación profesional, personal y altruista tras regresar de nuevo a la soltería. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de febrero, Michelle Renaud y Danilo Carrera dieron a conocer las razones del término de su relación sentimental. A partir de entonces, la actriz ha continuado con sus proyectos profesionales y, a su vez, goza de pasar momentos con su único hijo Marcelo. Pero ¿cómo está nivel emocional ahora que ha regresado a la soltería?. "Mi corazón está lleno, estoy muy feliz. Estoy muy agradecida con la vida por todo lo he vivido, por todo lo que estoy viviendo. Estoy en un momento muy pleno. La verdad, me siento muy afortunada", confesó Renaud a People en Español. "Ahorita estoy disfrutando a Marcelo". Además de ser reconocida por su trabajo profesional, la protagonista de la telenovela Quererlo todo también forma parte de diversas iniciativas. Así, se unió a PeTA latino para promover una campaña que busca acabar con el maltrato a los toros. "PeTA me buscó para hablar de la tauromaquia, de como prohibirla, y desde que soy muy chiquita a mí no me hacía sentido lo de los toros", explicó. "Siempre sentí el sufrimiento del animal, sentí que no merecíamos hacer eso como algo bueno, deberíamos de cuidar y respetar más a los animales. Entonces, cuando me hablan para esta campaña, por supuesto que dije 'cuenten conmigo al cien por ciento'", agregó. "Me preguntaron qué opinaba del tema y les dije 'lo mismo que ustedes: no debe de existir'". Michelle Renaud Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella del melodrama Pasión y poder, quien es vegana desde hace doce años, sabe que ser una figura pública le da la "una responsabilidad social superimportante"; por ello, quiere apoyar causas que sean benéficas para el mundo y la sociedad. "Creo que es más importante decir 'oigan hay que cuidar a los animales' que 'miren cómo me maquillo en mi tutorial'. En mi caso me gusta el poder pensar que estoy haciendo algo en pro del planeta, para nosotros también", advirtió. "Lo más importante en esta vida siempre es la congruencia. Cuando tu das un mensaje debes ser congruente con tus acciones en el día a día, porque muchas veces, no nada más es lo que podemos mostrar en redes sociales, sino la gente que te rodea", expresó. "Cuando tienes congruencia con tu mensaje o con lo que realmente quieres, lo puedes ir contagiando, enseñando a las personas que están al lado de ti". Michelle Renaud Image zoom Credit: PeTA Latino "Sé que quiero ser mamá y tengo que ser congruente con mis decisiones para caminar hacia ese lugar", Michelle Renaud Respecto a sus proyectos personales, Michelle Renaud reitera su interés de convertirse en madre nuevamente y por ahora "tengo mis deseos y los echo al universo y ya la vida dirá cuando deba ser ese el momento". Además, estudia diversos ofertas laborales. "Por lo pronto, sé que quiero ser mamá y tengo que ser congruente con mis decisiones para caminar hacia ese lugar", confesó. "En cinco años, me veo feliz, trabajando en lo que me gusta con un hijo sano, fuerte, disfrutando. No soy de las personas que se case con un deseo. Creo que la vida sabe por donde llevarnos y nuestra responsabilidad es solamente disfrutar el momento que estamos viviendo".

