"Le queda poco de vida": Mhoni Vidente recuerda que predijo la muerte de Vicente Fernández Mhoni Vidente dijo el pasado julio que la carta de la muerte estaba acechando a la familia Fernández. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mhoni Vidente Mhoni Vidente | Credit: Mhoni Vidente/Instagram Si bien todos esperábamos que Vicente Fernández se recuperara luego de tres meses hospitalizado a raíz de una caída en su rancho Los tres potrillos, la famosa pitonisa cubana Mhoni Vidente parecía saber de antemano que el ícono musical no sobreviviría a su delicado estado de salud. Entre tantos famosos que se han pronunciado ante la partida de Don Chente el pasado domingo 12 de diciembre, Mhoni Vidente también dejó un mensaje en el que recordaba que unos meses atrás predijo que el cantante no sobreviviría. "La carta de la muerte definitivamente me está diciendo que va a ser un día 11 o un día 17 que él estará ya con Dios y la Virgen María", dijo la pitonisa el pasado julio en su canal de YouTube. "Sale la carta de la muerte acechando completamente a la familia Fernández, si no es Vicente Fernández Jr., es Vicente Fernández papá", sostuvo. "Un estado vegetativo, su cuerpo está muy cansado. Se visualiza lo peor. La carta de la muerte dice que él estará con la Virgen. Le está pidiendo a la Virgen que lo recoja. Don Vicente le queda poco de vida. Va a ser un golpe para todo el mundo. Veo que toda la gente le canta. Esta carta está detrás de ellos en cuestiones de enfermedades, tragedias, secuestros, de problemas familiares", añadió. La cubana incluso aseguró que luego de la muerte, vendrían problemas para la familia en relacionados con la herencia. "Definitivamente la carta de la torre está detrás de él, se viene una polémica total en cuestiones de la herencia. ¿A quién visualizo? Vicente Jr. , Gerardo, Alejandro y una hija adoptada, Alejandra. En total cuatro más los nietos", aseguró. Además expresó que luego de la muerte saldrían a la luz cosas desconocidas de Don Vicente, como un supuesto hijo con otra mujer. "Van a empezar a salir cosas que estaban ocultas, visualizo un hijo más legítimo completamente de Don Vicente, criado en otra ciudad y por una mujer que fue amante de Don Vicente más de veinte años. Mucha gente va a estar peleando la herencia de Don Vicente Fernández", insistió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante mexicano murió a los 81 años este domingo en el Hospital Country 2000, de Guadalajara, Jalisco, México. Los restos de Don Chente permanecen en el rancho Los Tres Potrillos, donde pasó los últimos años de su vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Le queda poco de vida": Mhoni Vidente recuerda que predijo la muerte de Vicente Fernández

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.