Mhoni Vidente habría predicho la muerte de Octavio Ocaña Ahora que todos hablan de la muerte del actor Octavio Ocaña, han sacado a la luz las predicciones de la famosa pitonisa Mhoni Vidente, quien presuntamente previó la muerte del joven de 22 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mhoni Vidente Mhoni Vidente | Credit: Mhoni Vidente/Instagram Ahora que todos hablan de la impactante muerte del actor Octavio Ocaña, han salido a la luz las predicciones de la famosa pitonisa Mhoni Vidente, quien presuntamente previó la muerte del joven de 22 años. "La muerte ronda a varios programa de Televisa y TV Azteca", dijo a sus seguidores la pitonisa. "La carta del Diablo está rondando mucho los programas de televisión en cuanto a accidentes, traiciones, problemas y chismes", sostuvo. Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent "Habrá muchas tragedias en programas como ¿Quién es la máscara?, así como en el programa Venga la alegría de TV Azteca. Seguirá una mala racha y no habrá una coordinación o un ser espiritual bondadoso que les pueda ayudar a librarse de todos esos problemas que lo están rodeando", aseguró Mhoni Vidente. Esas palabras sobre "accidentes" y las televisoras ha generado que esa predicción sea relacionada con el fallecimiento de Ocaña, quien trabajaba en la serie Vecinos, producida por Televisa. Ocaña falleció el viernes 29 de octubre de un disparo en la cabeza dentro de un auto. En estos momentos las autoridades se encuentran investigando en el incidente, al que rondan muchas teorías. Ante el revuelo causado por los interrogantes que rodean el caso, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal será quien tome bajo su mando la investigación correspondiente. En el velorio del joven estuvo presente el director general corporativo de comunicación del Grupo Televisa, Rubén Acosta Montoya, y otras personas del mundo de la televisión y la actuación. Mhoni Vidente Mhoni Vidente | Credit: Mhoni Vidente/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Presuntamente Mhoni Vidente habría predicho otras muertes y acontecimientos como la de Diego Armando Maradona o el sismo de magnitud 7.1 que tuvo lugar en el mes de septiembre en México. "El sismo lo veo cerca de la Ciudad de México. Tendrá magnitud de 6.6 o 6.0. Todo quedará en un susto. Tenemos que estar prevenidos", indicó la astróloga cubana antes de que el evento sucediera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mhoni Vidente habría predicho la muerte de Octavio Ocaña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.