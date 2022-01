Mhoni Vidente dice que Natanael Cano está en peligro: "Trae la carta de la muerte" La famosa pitonisa cubana Mhoni Vidente dijo que el joven cantante mexicano Natanael Cano está en peligro y "trae la carta de la muerte". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natanael Cano Natanael Cano | Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images La famosa pitonisa cubana Mhoni Vidente dijo que el joven cantante mexicano Natanael Cano, quien ha tenido una exitosa carrera y quien ha estado envuelto en varias polémicas, está en peligro y "trae la carta de la muerte". Durante sus predicciones semanales para El Heraldo de México, la pitonisa alertó que el cantante de 20 años se tiene que cuidar. "Natanael trae una carta muy oscura, trae la carta de la muerte, definitivamente se tiene que cuidar, está por sacar una canción, un corrido tumbado que… el otro día publicó un video donde se ve que trae mucha gente cuidándolo y es porque se está metiendo en muchos problemas, pero es por la edad, está por cumplir 21 años, pero dónde está el papá, la mamá y los hermanos que lo tienen que frenar", dijo la cubana. "Esta carta lo va a estar siguiendo en estos días, pero trae tanto dinero y tanta soberbia que no se está dejando ayudar y por eso son las consecuencias mayores", añadió. Por tanto, Mhoni Vidente reiteró que Cano debe cuidarse y su familia debe estar muy pendiente de él. "Debe de cuidarse, ser más prudente, tener familia arriba de él que lo esté cuidando, debería de ayudar a los jóvenes, hacer un concurso para sacar los corridos tumbados y cuidado a quién le cantas Natanael, la mafia ahorita está desatada en toda la República [Mexicana] y en todos lados, alguien que se enoje contigo y no la vas a contar", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los últimos Mhoni Vidente ha predicho varias muertes, entre ellas la del famoso cantante mexicano Vicente Fernández, y la del joven actor de Televisa Octavio Ocaña.

