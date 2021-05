México gana Miss Universo 2021 En un certamen donde cuatro de las cinco contendientes finalistas eran latinas, la mexicana Andrea Meza, se alzó con el título de belleza universal. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un certamen donde cuatro de las cinco finalistas eran latinas, México, representado por Andrea Meza, se convirtió en Miss Universo 2021. La nueva reina de belleza, quien portaba un vestido rojo, contendió en el último momento con Julia Gama, la concursante de Brasil. En tercer lugar estuvo Yanick Maceta, de Perú; el cuarto escaño fue para Adline Castelino, de India, y el quinto puesto para Kimberly Jiménez, de República Dominicana. "Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no solamente radica en cómo nos vemos", mencionó Meza a la pregunta sobre cambios en los estándares de belleza durante la contienda. "Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor". La nueva representante de la belleza universal, es una joven del estado de Chihuahua. Estudio ingeniería en Software y se ha dedicado al modelaje desde hace algunos años. Además, realiza trabajo filantrópico en asociaciones que recaudan fondos en India, Indonesia y China. También desempeña labores como activista enfocándose, principalmente, en los derechos y la inclusión de las mujeres. Actualmente, trabaja con el Instituto Municipal de la Mujer de la en la mencionada entidad. Andrea Meza Credit: Andrea Meza Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este triunfo Andrea Meza se convierte en la tercera mexicana en portar esta preciada corona. La primera ocasión en que el país azteca ganó este certamen fue con Lupita Jones, en 1991. Posteriormente, en 2010, fue Ximena Navarrete la que consiguió el título de Miss Universo. "Muchísimas felicidades por este gran triunfo a nuestra tercera ¡¡¡¡Miss Universo Mexicana Andrea Meza!!!! Que emoción que la corona regresa a México casi 11 años después de que la tuvimos en 2010. Bendiciones, amor y lo mejor para Andrea en esta nueva etapa", escribió Navarrete en su cuenta de Twitter. Este evento, realizado en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, de Florida, reactivó el afamado concurso que se canceló en 2020 a causa de la pandemia.

