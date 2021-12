La meta del hijo de Ximena Duque para 2022 que no agrada demasiado a la actriz Madre e hijo estuvieron respondiendo recientemente preguntas de sus seguidores a través de la página de Facebook del adolescente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque y su hijo Cristan Carabias | Credit: Facebook Cristan Carabias Ximena Duque se convirtió en madre por primera vez en 2004 con el nacimiento de su primogénito y su único hijo varón, Cristan Carabias, fruto de su fallida historia de amor con el actor y conductor mexicano Christian Carabias. La actriz colombiana, que en ese momento tenía apenas 19 años, ha mantenido desde siempre un vínculo muy especial y cercano con el ahora adolescente de 17 años dada la poca diferencia de edad que existe entre ambos y todo lo que tuvieron que pasar juntos. Madre e hijo estuvieron respondiendo recientemente por medio de la página de Facebook de Cristan las preguntas que le hicieron llegar sus seguidores en las redes sociales. Durante los 10 minutos que dura el video, Ximena y su primogénito confesaron sus talentos ocultos, hablaron de sus mayores miedos y hasta revelaron sus metas para el próximo año. "[Yo] quiero ayudar a muchos niños alrededor del mundo. Estuve ayudando a una fundación en Colombia, en La Guajira, y me gustaría este año ayudar por lo menos a 3 o 5 fundaciones diferentes y poder ayudar no solamente económicamente sino con otras cosas que necesiten", contó la exitosa empresaria, quien tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram. La meta que compartió su hijo, sin embargo, no pareció agradarle demasiado. "Por ahora [vivo con mi mamá] , pero ya estoy planeando mudarme en agosto del 2022", dijo el adolescente, quien el próximo año cumplirá la mayoría de edad. "La triste realidad", expresó Ximena justo después de soltar un enorme suspiro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque a la actriz de exitosas telenovelas como La casa de al lado y Corazón valiente no le hace nada de gracia que su hijo se vaya tan pronto de su nido, no dudará en apoyar su decisión. "Pero yo lo apoyo, por supuesto que yo lo apoyo", dejó claro.

