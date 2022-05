Parejas que queremos ver en la Gala del Met Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pete Davidson y Kim Kardashian Credit: Getty Images Todo está listo para el desfile de celebridades en la máxima fiesta del mundo de la moda que se llevará a cabo en Nueva York. ¿Qué sorpresas nos deparan estas parejitas en la alfombra roja? Empezar galería Kim Kardashian y Pete Davidson Pete Davidson y Kim Kardashian Credit: Getty Images La Diva está acostumbrada a robar cámara cada vez que pisa la alfombra roja de la Gala del Met. Pero este 2022 la expectativa es aún mayor ante su posible debut en la gran fiesta con su actual noviecito, el comediante Pete Davidson. ¿Qué llevarán puesto? 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck y Jennifer López Ben Affleck Jennifer López Met Gala Credit: Getty Images El ganador al Oscar y su prometida hicieron su debut como pareja en las escalinatas del Museo Metropolitan en 2021 —en la foto—. ¿Qué llevarán puesto para este 2022? 2 de 8 Ver Todo Kourtney Kardashian y Travis Barker Kourtney Kardashian, Travis Barker Credit: Getty Images Ya sea con candentes besos de lengua o impactantes atuendos, la estrella de telerrealidad y el rockero suelen robar cámara en la alfombra roja ¡esta noche esperamos ver su debut como pareja en la máxima gala de la moda! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Tommy Mottola y Thalía Tommy Mottola y Thalia Met Gala Credit: Getty Images La actriz de telenovelas, cantante, yogui y mamá es quizá la estrella mexicana que más veces ha acudido a la Gala del Met, ¡y siempre se divierte como enana del brazo de su marido! Se espera que su presencia en la fiesta de hoy no sea la excepción. 4 de 8 Ver Todo Megan Fox y Machine Gun Kelly Megna Fox y Machine Gun Kelly Credit: Getty images Esta estrafalaria pareja también suele encender las alfombras rojas con su pasión y espectacular pinta. ¿Será que los vemos desfilar por tapis rouge? 5 de 8 Ver Todo A$AP Rocky y Rihanna A$AP Rocky Rihanna Credit: Getty Images El rockero ha tenido una serie de problemillas con la ley en días recientes y la cantante y empresaria de moda barbadiense se encuentra en una avanzada etapa de su embarazo. Aún así, las esperanzas no mueren de ver a una de las verdaderas reinas de la Gala del Met desfilando esta noche. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Harry Styles y Olivia Wilde Harry Styles, Olivia Wilde Credit: Backgrid/The Grosby Group El cantante británico se coronó como la estrella más glam en la pasada edición del festival de Coachella y suele arriesgarse con sus looks y maquillaje. Por ello no mueren las esperanzas de ver a este par desfilar juntos por primera vez esta noche. 7 de 8 Ver Todo Tom Holland y Zendaya Tom Holland y Zendaya Credit: Getty Images La parejita, que ha sido ligada sentimentalmente desde el 2018, es esperada con ansias por los fans que en 2021 se sorprendieron mucho con su look. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

