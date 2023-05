Los memes de la Gala del Met, ¡las redes no perdonan a los fashionistas! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gala del Met Memes 2023 Credit: TW Lil Nas X con su tanga y piel pintada, Bad Bunny y Kendall Jenner y hasta la cucaracha que se coló a la alfombra roja, ¡todo es motivo de memes para la Gala del Met 2023! Empezar galería Lis Nas X Gala del Met Memes 2023 Credit: TW El look que llevó el cantante de country-pop a la Gala del Met 2023 con la piel pintada y una tanga fue comparado con el del temible monstruo de The Shape of Water, la cinta del mexicano Guillerno del Toro. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Kendall Jenner y Bad Bunny Gala del Met Memes 2023 Credit: TW La parejita dejó a todos boquiabiertos porque aunque no desfilaron juntos en la alfombra roja sí lucieron mucha piel: ella sin pantalones y él con la espalda descubierta. Claro que las redes notaron que el look invertía roles en caso de una boda... 2 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Gala del Met Memes 2023 Credit: TW A ver si atinan de qué película es esta simpática ratoncita.. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Kylie Jenner Gala del Met Memes 2023 Credit: TW El ropón diseñador por Jean Paul Gaultier para la influencer y estrella de telerrealidad parecía como salido de una pintura clásica, según las redes. 4 de 10 Ver Todo La cucaracha del Met Gala del Met Memes 2023 Credit: TW El insecto que se coló a la fiesta trepando las alfombra de las famosas escaleras del Metropolitan Museum de Nueva York —donde tuvo lugar la fiesta— también inspiró memes, eso sí, muy fashion. 5 de 10 Ver Todo Lis Nas X Gala del Met Memes 2023 Credit: TW El look edl ícono gay una vez más inspirado otro divertido meme ¡miren cómo luce de Troll! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jared Leto y Doja Cat Gala del Met Memes 2023 Credit: TW El actor y músico y la cantante pop vistieron como felinos, pero se quedaron cortos frente al glam de Lil Nas X, según opina Twitter. 7 de 10 Ver Todo El tema de la Gala del Met Gala del Met Memes 2023 Credit: TW Los colores de la alfombra que cubría las escaleras del Met inspiraron a los curiosos. 8 de 10 Ver Todo Nicki Minaj Gala del Met Memes 2023 Credit: TW La cantante con raíces en Trinidad y Tobago le puso color a la gala donde predominó el blanco y negro. Y así recibieron las redes su decisión. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jared Leto y Doja Cat Gala del Met Memes 2023 Credit: TW La idea de imitar al gatito Choupette, la multimillonaria mascota del fallecido diseñador Karl Lagerfeld —en cuyo honor fue la gala— inspiró este meme . 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

