¡Lluvia de memes por la Gala del Met 2022!

Bad Bunny, Kylie Jenner, Camila Cabello y Jared Leto han encendido las redes con una ola de memes que no han perdonado sus impactantes atuendos en la Met Gala, ¡mira los más graciosos!

Bad Bunny

El estrambótico vestido de mangas y falda larga que usó el puertorriqueño ha causado impacto ¡y los memes de la Gala del Met lo demuestran!

Simpático

El traje iba firmado por la firma británica Burberry. El estilo se conoce en inglés como un boiler suit...y tampoco se salvó de los memes.

Kylie Jenner

La hermanita de Kim Kardashian dejó a todo helados al aparecer con vestido de novia.

Alta creación

El traje proviene de la más reciente colección de la firma Off White, del desaparecido diseñador Virgil Abloh, gran amigo de su Kim Kardashian y Kanye West.

Jared Leto

El ganador al Oscar (der.) se apareció luciendo un atuendo, cabellera y gafas idénticos a los de su amigazo del alma, Alessandro Michele (izq.).

Camila Cabello

El vestido de la cantante mexicocubana es una creación del modisto Prabal Gurung.

¡Ay!

De acuerdo con la revista Marie Claire la cantante lo eligió de último minuto, pero los memes han sido despiadados y en redes se le considera como una de las peor vestidas de la estrambótica noche, ¿será?

Bad Bunny

¡Imposible ignorar la ola de memes por el vestuario del 'Conejito Malo'!

Un príncipe

Este apuesto chico no se salvó de los memes...

