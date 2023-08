La Messimanía conquista Nueva York La primera visita de Leo Messi a Nueva York con el Inter Miami certifica que la fiebre que ha desatado su llegada a Estados Unidos está lejos de remitir: nadie se resiste a la Messimanía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No importa que solo jugó media hora, ni que fallara su primer pase, caminase más tiempo del que corrió o que el gol que marcó fuera un simple pase a la red, Leo Messi triunfó este sábado por la noche en Nueva York en su primera visita a la Gran Manzana como jugador del Inter Miami de la MLS. No podía ser de otra manera. El aterrizaje del argentino en Estados Unidos ha sido de cuento de hadas: ha marcado 11 goles en nueve partidos, ya ha ganado un trofeo, va camino de otro y su equipo, que era el peor de la liga, ahora parece imbatible. Todo eso ha hecho que no haya otro deportista ahora mismo en Estados Unidos que dé más de qué hablar y cuyas actuaciones nadie quiere perderse. Celebridades como Matt Damon, Lin-Manuel Miranda, Residente, DMC, Fat Joe y un buen número de los tenistas que se encuentran en Nueva York para disputar el US Open estaban entre quienes quería disfrutar de la visita de Miami a los Red Bulls de Nueva York. Novak Djokovic, la superestrella serbia, no pudo resistir la tentación de retratarse con Messi. Con la energía de las grandes noches, el estadio de los Red Bulls situado en Harrison, NJ, estaba repleto hasta la bandera con más de 26,000 aficionados, alguno de los cuales habían llegado a pagar hasta $1,000, si no más, en la reventa para ver al mejor jugador del mundo. Quienes en Nueva York no alcanzaron a encontrar un boleto o no lo podían seguir en casa, el partido se podía ver en una de las pantallas gigantes de Times Square. Leo Messi Leo Messi en el partido NY vs Inter Miami FC en Red Bull Arena | Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus "Es impresionante", observó el periodista José Hernández, narrador del partido en español para Apple TV, el servicio de streaming que a partir de este año ofrece los juegos de la liga estadounidense a través de su MLS Season Pass. "Es un boom fantástico para la liga, para Apple TV, para los medios, para el fútbol de este país. Muchas veces es difícil ponerlo en palabras". El poder de atracción del argentino se palpaba incluso antes de entrar al estadio. En las inmediaciones, las únicas camisetas que los vendedores ambulantes ofrecían -por $50, "es auténtica", aseguraba uno- eran la rosada con el número 10 del rosarino. En las gradas, las camisetas de Miami y de la selección argentina superaban a las de los Red Bulls, el equipo teóricamente local. Fans Messi Leo Messi en el partido NY vs Inter Miami FC en Red Bull Arena | Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus "Uno no logra tomar conciencia de cómo le llega a la gente, de cómo le llega a los más pequeños. Los chicos han visto en él una especie de superhéroe, que es pequeñito, que no hace alarde de sus habilidades, de sus virtues, simplemente las pone en el campo", señaló el periodista Eduardo Biscayart, quien como de analista en las retransmisiones de Apple TV ha seguido a Messi por buena parte de la geografía estadounidense en las últimas semanas. "Eso le ha llegado a la gente de una manera muy especial porque estamos en una época en que todo se sobreanuncia y Messi va solo con su juego, con su metro setenta de estatura". La conexión con el público se hizo evidente desde el momento en que se supo que el entrenador del Inter, el Tata Martino, le iba a dar descanso a su estrella de 36 años después de haber disputado ocho encuentros en un poco espacio de tiempo. No habían pasado muchos minutos del saque inicial cuando en las gradas empezaron a tronar con el cántico "We want Messi" (Queremos a Messi). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Solo verlo salir a calentar una vez empezada la segunda parte, con Inter ganando 0-1, hizo temblar el estadio. Buena parte del público se desatendió de lo que sucedía en la cancha para enfocarse en los ejercicios de calentamiento del jugador junto a otros seis compañeros. Su entrada al minuto 60 fue acogida con un enorme aplauso. Leo Messi Leo Messi en el partido NY vs Inter Miami FC en Red Bull Arena | Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Messi, como lleva haciendo desde que piso suelo estadounidense, no decepcionó. Cada vez que tocaba la pelota aumentaba el volumen del ruido en las gradas, hasta acabar con una ensordecedora ovación cuando en el minuto 89 anotó el gol que sellaba la victoria 0-2 de su equipo. El idilio del campeón del mundo con la MLS continúa. Inter Miami Leo Messi en el partido NY vs Inter Miami FC en Red Bull Arena | Credit: Ciro Gutierres/@ciroinfocus "Sabía que este era un lugar donde él iba a disfrutar mucho y a la vez, iba a hacer que nosotros lo disfrutemos", comentó el exjugador Diego Valeri, quien hasta su reciente retirada fue un ídolo en los Portland Timbers de la MLS y que ahora es uno de los analistas de Apple TV. "Era un momento muy especial en su vida y creo que tomó la decisión correcta, se está viendo en la cancha. Yo por mi parte, me hace feliz que un jugador como él, que es el mejor jugador de la historia, haya elegido este lugar".

