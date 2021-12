Reconocidas figuras como Meryl Streep, Isabel Allende, Armando Correa y Yotuel alzan la voz por Cuba Reconocidos intelectuales y artistas firman petición para poner fin a la represión en Cuba. Nuestro editor Armando Correa, Isabel Allende, Meryl Streep, Alec Baldwin, Ricardo Montaner y Yotuel son algunos de los que se han sumado a esta lucha por los derechos humanos en la isla. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estrellas de Hollywood como Meryl Streep y Alec Baldwin, cantantes como Ricardo Montaner y Yotuel y escritores de la talla de Mario Vargas Llosa, Isabel Allende y Elena Poniatowska firmaron una petición en contra de la represión en Cuba, reporta El País. Nuestro editor, el reconocido escritor y periodista cubano Armando Correa —autor de las novelas La niña alemana y La hija olvidada— también firmó esta carta virtual. "Firmar esta petición de la PEN International es lo menos que podemos hacer los escritores que estamos fuera de Cuba", dijo Correa, uno de los 300 escritores y artistas que firmaron la carta. "El silencio nos hace cómplices. Algún día Cuba será libre, pero mientras tenemos que exigir la libertad de los presos de conciencia y gritar ¡Abajo la dictadura! hasta el último aliento". La carta exige al gobierno de Miguel Díaz Canel "que respete el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad artística". Se pide a las autoridades cubanas "terminar inmediatamente con los abusos constantes contra artistas, liberar a todos los que han sido detenidos arbitrariamente y desistir de todos los cargos contra ellos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Armando Correa Credit: Omar Cruz Organizaciones como PEN International, Human Rights Watch y Artists at Risk Connection de PEN America han apoyado esta iniciativa en pro de los derechos humanos en Cuba. Isabel Allende, Yotuel y Meryl Streep Isabel Allende, Yotuel y Meryl Streep | Credit: John Lamparski/Getty Images; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy; Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images "Los artistas cubanos, incluidos quienes integran los movimientos San Isidro, 27N y Archipiélago, han conseguido llamar la atención en el país y a nivel internacional sobre el desprecio absoluto del Gobierno cubano hacia los derechos humanos, y sentaron las bases para las protestas multitudinarias que ocurrieron en todo el país el 11 de julio de 2021. Durante años, estos artistas independientes han organizado manifestaciones pacíficas y han utilizado internet para organizar protestas y denunciar abusos. Por ejemplo, la canción viral Patria y Vida, que reformula el viejo lema del Gobierno cubano 'Patria o muerte' para criticar la represión en el país, fue entonada por muchos manifestantes durante las protestas", detalla esta declaración. Yotuel Credit: (Arturo Holmes/Getty Images) Por su parte, Yotuel —ganador del premio Latin grammy por su himno de libertad "Patria y vida"— habló recientemente con People en Español sobre su sueño de pronto ver una Cuba democrática. "Creo mucho que el 2022 traerá la libertad de Cuba", dijo el cantante cubano, que llevó el reclamo de sus compatriotas en la isla —quienes se volcaron a las calles a protestar el 11 de julio y el 15 de noviembre del 2021 contra la dictadura cubana — ante el Parlamento Europeo y el presidente estadounidense Joe Biden. "Ser un rapero underground de la calle de la Habana y verme sentado con el presidente de uno de los países más poderosos del mundo para mí es un regocijo. Pero no solamente para mí, sino para todos los míos, para los negros como yo, para los negros de mi barrio", afirmó el exintegrante del grupo Orishas. Cuba Yotuel aseguró a People en Español que las amenazas de las autoridades cubanas no lo intimidarán ni silenciarán. "Cuando te amenazan y te dicen: 'Te estamos vigilando, estamos atrás de ti'. Vas a un centro comercial y hay alguien que está grabando, y hay dos coches detrás de ti todo el tiempo. Ellos lo que quieren es que tú te calles", reveló. "Pero yo siempre digo: 'Si Dios conmigo ¿quién contra mí?'". Otras personalidades que firmaron la declaración incluyen: Bianca Jagger, Sandra Cisneros, Tania Bruguera, Wendy Guerra, Carlos Alberto Montaner, Rosa Montero y Gioconda Belli, entre otros.

