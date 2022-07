Ella es Mercedes Villador, la mujer que se ha robado el corazón de Luis Miguel ¿Quién es Mercedes Villador, la mujer que ha conquistado el corazón del cantante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Miguel y Mercedes Villador Luis Miguel y Mercedes Villador | Credit: Splash News/The Grosby Group; Instagram/@mercedesvillador1 Desde hace algún tiempo a Luis Miguel, quien siempre ha tratado de mantenerse alejado del ojo público, se le ha relacionado con una chica argentina que al parecer ha llegado para cambiarle la vida. Pero, ¿quién es Mercedes Villador, la mujer que ha conquistado el corazón del cantante? Si bien no se han presentado como pareja de manera pública, desde hace cerca de un año al Sol de México, que parece haberse rejuvenecido a juzgar por unas recientes fotos, se le ha visto acompañado de la chica de cabellera rubia y cuerpo escultural, con la que parece estar asentado. Villador, de 42 años, es una modelo y nutrióloga originaria de Misiones, Argentina, que se mudó a Acapulco, México, a finales del pasado año, de acuerdo con Telemundo. Luis Miguel estrena nuevo look durante una cena romantica con su novia argentina, Mercedes Villador Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group La pareja ha sido captada lo mismo en Acapulco que en las playas de Miami o en un exclusivo restaurante turco en Beverly Hills, California. En sus redes sociales, Villador suele colgar hermosas fotos y mensajes de aliento a sus seguidores. "Evoluciona tanto que quienes crean saber todo de ti, tengan que conocerte de nuevo", dijo en una ocasión. Aunque ambos han sido muy discretos en la relación, Lucía Miranda, viuda de Hugo López, exmánager de Luis Miguel, confirmó que estaban saliendo el pasado año a un medio argentino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Luis Miguel sigue con su novia, está en Acapulco. Pero no sabemos bien porque ahí puede cambiar. Es una modelo argentina, de Misiones. No es muy conocida. Está contento, feliz, disfrutando de la serie", dijo al canal de noticias C5N. "Él está muy contento", sostuvo. "Es una chica, muy flaquita, con mucho busto, flaquita, hermosa".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ella es Mercedes Villador, la mujer que se ha robado el corazón de Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.