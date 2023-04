Exintegrante de Menudo acusa al padre de los hermanos Menéndez de violarlo Roy Roselló acusa a José Menéndez, el padre de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, de haberlo violando cuando estaba en la banda Menudo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Roy Roselló acusa a José Menéndez, el ya fallecido padre de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, de haberlo violado cuando él era parte de la banda Menudo. El cantante puertorriqueño cuenta su historia en una docuserie de Peacock. José Menéndez, quien era ejecutivo de una disquera, fue asesinado por sus hijos al igual que su esposa Mary Louise "Kitty" Menéndez en 1989. Los hermanos Menéndez fueron encontrados culpables en 1996 de los asesinatos y sentenciados a pasar el resto de sus vidas en prisión. Los hermanos dijeron que su padre los había abusado sexualmente durante años y su madre había ignorado el abuso, por lo que habían cometido los crímenes en defensa propia. Ahora, 30 años después, la denuncia de Roy Roselló de abuso sexual en contra del ejecutivo musical podría significar la esperanza de libertad para los hermanos Menéndez. LYLE and ERIK MENENDEZ Credit: Ted Soqui/Sygma via Getty Images Roselló —quien formó parte de la popular banda junto a Ricky Martin y Robi Draco Rosa— acusa a José Menéndez de haberlo drogado y haberlo violado. La docuserie, titulada Menendez + Menudo: Boys Betrayed, estrena el 2 de mayo en Peacock. "Es hora de que el mundo sepa la verdad", dice Roselló en un avance que salió en el programa Today. "Yo sé lo que él me hizo a mí en su casa", añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Roy Rossello Credit: Michael Ochs archives/Getty Images Erik Menéndez expresó que lamentaba descubrir que existe otra víctima de su padre, otro niño que sufrió este trauma. "Sabes que eso hubiese hecho una diferencia en el juicio", dijo Erik al programa Today al enterarse de la denuncia de Roy Roselló contra su padre tres décadas después de que él y su hermano fueran encarcelados. Estas nuevas acusaciones de abuso sexual en contra de José Menéndez podrían cambiar las cosas para los hermanos, dijo el corresponsal Jacob Soboroff de NBC News en Today, quizás dándoles una esperanza de libertad.

