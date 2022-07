¿Un nuevo Ricky Martin? Mario López ayuda a poner en marcha una nueva etapa de Menudo El presentador y actor Mario López lanza con los dueños de la marca Menudo las audiciones para configurar una nueva versión de la recordada banda juvenil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Menudo Credit: Bolivar Arellano/WireImage ¿Quién sabe si está por aparecer el próximo Ricky Martin? Tras 12 años de silencio, la compañía productora que tiene los derechos de Menudo ha puesto en marcha el proyecto de configurar una nueva versión de la legendaria banda juvenil que por años arrasó por todo el mundo. El presentador y actor Mario López, quien forma parte del proyecto, animó a jóvenes aspirantes a artistas a participar en las próximas audiciones para encontrar a los miembros del nuevo Menudo. "Es más que solo discos, conciertos y mercadería de gran éxito. Quiero que mis hijos y millones de niños en todo el mundo experimenten la alegría, el orgullo y la emoción de Menudo", declaró a People en Español el conductor mexicoamericano de Access Hollywood. "La felicidad es importante y Menudo siempre ha sido algo mágico y positivo, especialmente a los hispanos. Estoy más que emocionado de ver a dónde nos lleva este viaje", añadió. Las primeras audiciones online para adolescentes de entre de 12 y 16 años comenzarán este mismo julio, seguidas de audiciones en vivo en varias ciudades. Las primeras serán en San Juan, Puerto Rico, el 17 de septiembre, según un comunicado de prensa de los responsables del proyecto. Menudo y Angelo Garcia Credit: Jason Mendez/Getty Images for Tribeca Film Festival; Allan Tannenbaum/Getty Images De acuerdo con el comunicado, los participantes podrán subir sus videos a una aplicación de audiciones de Menudo cuando Mario López anuncie el inicio de las pruebas en menos de dos semanas a través de las distintas plataformas de la marca. "Al igual que muchas personas en todo el mundo, crecí como un gran fanático de Menudo. ¡Estoy muy emocionado y honrado de ser parte de traer esta icónica banda de chicos latinos de regreso al mundo!", dijo López. Ángel Zamora, quien supervisa el proyecto, expresó: "Trabajar con Mario López, Paul Tarnopol y el equipo gerencial completamente nuevo de Menudo para descubrir y desarrollar la próxima generación de superestrellas es el honor de toda una vida". La banda puertorriqueña Menudo nació en 1977 y se disolvió en 2009. Hasta hoy ha vendido unos 20 millones de discos en todo el mundo. Algunos de sus álbumes más famosos son Quiero ser, Fuego o Xanadú. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado junio se estrenó la docuserie Menudo: Forever Young, dirigida por Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos, que cuenta el ascenso a lo más alto de la fama de la agrupación e incluye duros testimonios sobre los aspectos más oscuros de la historia de la formación.

