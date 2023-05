Piden cárcel para Edgardo Díaz, exmanager de Menudo Edgardo Díaz, exmanager de Menudo, ha sido acusado de abuso sexual por Roy Roselló, exintegrante de la banda juvenil. ¿Podría ir a prisión? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Roy Roselló denunció a Edgardo Díaz, el exmanager de la banda Menudo, por abuso sexual cuando él era un menor de edad y era integrante de la agrupación juvenil. "Poner a Edgardo Díaz tras las rejas" es el deseo de Roy, quien dijo que el abuso empezó cuando él tenía 12 años. "Que sea preso, porque yo necesito cerrar este capítulo de una vez por todas para yo poder vivir en paz, vivir tranquilo", añadió. Su fe cristiana lo ha ayudado a sanar traumas del pasado. "Hay un Jesucristo que lo sana todo, que renueva todo", dijo el exMenudo, quien asegura que estaría dispuesto a enfrentarse a Edgardo Díaz en un tribunal. "Sí, definitivamente, estoy más que listo", afirmó. ¿Qué le diría a el exmanager de Menudo? "Le diría bastantes cosas, pero la más importante es que él tiene que pedirle perdón a Dios por todo el mal que me hizo y todo el mal que le hizo a tantos niños. Él tiene que pagar por todo lo que hizo, él tiene que morir en la cárcel", enfatizó sobre Díaz. ¿Podría Edgardo Díaz ir a la cárcel? "Se puede procesar y puede enfrentar el sistema judicial", dijo el abogado William Marini en entrevista con Myrka Dellanos, Lourdes Stephen y Jessica Carrillo para una edición especial de Al Rojo Vivo (Telemundo) sobre la serie Menendez + Menudo Boys Betrayed de Peacock. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Edgardo Diaz Edgardo Diaz | Credit: GV Cruz/WireImage "Se tienen que organizar y tienen que ir al estado donde ocurrió el evento donde las autoridades para que entonces se inicie una investigación. Te puedes ir directamente con el Departamento de Justicia del estado o a la policía donde supuestamente ocurrieron los hechos. De cualquiera de esas dos formas, se puede iniciar el proceso criminal", añadió el abogado. Menudo Los abogados de Lyle y Erik Menéndez presentaron una petición para reabrir el caso de los hermanos, encarcelados tras matar a sus padres José y Kitty Menéndez en 1989. Desde 1996 cumplen una condena de cadena perpetua. En las redes sociales ha surgido un movimiento para liberarlos ya que argumentan que nunca se tomó en cuenta que los jovenes, de entonces 18 y 20 años, actuaron en defensa propia. Los hermanos denunciaron que su padre —un ejecutivo de la disquera RCA— abusaba de ellos sexualmente y su madre era cómplice y permitía el abuso. Las recientes declaraciones de Roy Roselló, quien acusó al padre de los hermanos Menéndez de violarlo cuando él tenía 14 años y estaba en Menudo, podrían ayudar a Lyle y Erik a recobrar su libertad.

