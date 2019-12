¡Menudo cambio! Maky Soler reaparece más sexy que nunca con un nuevo look y una figura espectacular La argentina ha producido un gran revuelo con su imagen así de renovada y juvenil que demuestra que pasa por su mejor momento. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Espectacular. Esa sería la palabra que mejor define el momento actual de Maky Soler. Y no porque pudiera haber encontrado un nuevo amor, que también, sino porque la argentina se ve como nunca. Después de un año separada oficialmente de Juan Soler, la argentina sorprende con un look mucho más moderno y renovado. Su pelo rubio platino ha pasado a otra fase. Con las raíces más oscuras, tirando a castañas, ha dejado el rubio para las puntas, haciéndole las facciones más suaves tal y como se puede apreciar en las imágenes. Su figura también luce en plena forma. Más delgada y tonificada, la presentadora y actriz puede presumir de pasar por uno de los mejores momentos de su vida a nivel físico. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Quién dijo que a los 45 años ya no se puede ver una igual de bien? He aquí la prueba. La feliz mamá de dos mujeres ya, ha demostrado que el tiempo es solo eso, tiempo. Maky es una mujer de armas tomar que sigue protagonizando portadas y espectaculares sesiones de fotos como esta que ella misma compartió. Su relación con el padre de sus hijas es maravillosa y su vida laboral sigue de lo más activa como presentadora y modelo. Todo un ejemplo de mujer que ha sabido renovarse y superar los baches con positividad. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Menudo cambio! Maky Soler reaparece más sexy que nunca con un nuevo look y una figura espectacular

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.