Los mensajes ocultos que Shakira y Jennifer Lopez mandaron en la Super Bowl Además de mucho ritmo, caderas y un arte brutal, las protagonistas de esta actuación mandaron unos mensajes cifrados al mundo que descubrimos aquí. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El medio tiempo de la Super Bowl de este 2020 será por siempre recordado por la presencia y la fuerza del arte y la cultura latina. Y todo ello gracias, entre otras cosas, a dos huracanes llamados Jennifer Lopez y Shakira que se dejaron la piel en uno de los escenarios más importantes del mundo. Pero detrás de ese poderoso espectáculo y unas coreografías de infarto, se esconden unos mensajes muy profundos que ambas artistas quisieron mandar de forma sutil pero directa. Durante la actuación en la que participó y brilló Emme, la hija de JLo y Marc Anthony, el escenario se llenó de niños que bailaban en estructuras en forma de jaulas. Un posible guiño a los miles de pequeños que viven atrapados en la frontera sin poder avanzar en busca de un futuro mejor. Así lo interpretó Erin Vanderhoof de la revista Vanity Fair. Sentido tiene y mucho. Lo mismo pasó con el despliegue de la enorme bandera puertorriqueña que lució Jen. Un momentazo al que Ricky Martin reaccionó emocionado desde su casa con un sollozo de orgullo y emoción, tal y como compartió en sus redes. La isla del Encanto vive momentos críticos y este gesto es, una vez más, el apoyo incondicional de la Diva del Bronx a su tierra. Los bailes tradicionales afroamericanos y latinos como la champeta o la salsa de Cali que ambas mujeres representaron en sus respectivos shows resaltaron los pequeños grandes detalles de una cultura que sigue más viva que nunca. Pocos conocen esos estilos, pero su representación en el escenario fue una muestra de orgullo y un recordatorio en toda regla para que sigan más vivos que nunca y jamás decaigan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El empoderamiento de la mujer quedó más que representado con estos dos torbellinos. Con sus gestos cómplices e intervenciones la una en el performance de la otra acabaron con los rumores de rivalidad, de competencia y mucho menos el duelo de divas del que se venía hablando. Juntas cerraron con un movimiento de caderas que, lejos de resaltar la sensualidad o sexualidad como se ha llegado a decir, destacó que la unión siempre hace la fuerza. El español dijo presente más que nunca en una Super Bowl. De hecho “Ojos así”, de la colombiana, ha sido la primera canción en este idioma interpretada por un latino en este importantísimo evento mundial. Un significativo gesto de Shakira que volvió a presumir de nuestra lengua madre. Una cultura que también quedó representada por todo lo alto con la presencia de artistas latinos como J Balvin, Bad Bunny y un Maluma, este último no en persona pero sí a través de su temazo, “Chantaje”. Solo podemos darles las gracias a estas dos grandes artistas y mujeres que dejaron el pabellón muy alto. ¡Qué orgullo! Advertisement

Close Share options

Close View image Los mensajes ocultos que Shakira y Jennifer Lopez mandaron en la Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.