Los mensajes de Dulce María y Alfonso Herrera tras no asistir a la boda de Maite Perroni Dulce María y Alfonso Herrera fueron los únicos exintegrantes de RBD que no estuvieron presentes el fin de semana en el casamiento de Maite. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir RBD dijo presente en la boda civil de Maite Perroni y el productor de televisión Andrés Tovar, que se celebró el pasado fin de semana en Valle de Bravo, México. Fueron varios los exintegrantes de la extinta agrupación musical surgida de la exitosa telenovela Rebelde que quisieron acompañar a los novios en este día tan importante, entre ellos Anahí. "¡Cuánto celebro tu felicidad! No te imaginas lo que hoy se llenó mi corazón. Verte feliz me hace tan feliz. Te mereces todas las alegrías de este mundo. Te amo. Y amo esto tan grande que nos une y que el tiempo solamente fortalece más y más. Gracias por hacerme parte de este día tan especial. Muchas felicidades", escribió Anahí junto a una imagen que compartió a través de su perfil de Instagram en la que posa de lo más sonriente en compañía de la recién casada. Pero la intérprete de éxitos como 'Sálvame' y 'Mi delirio' no fue la única 'RBD' que asistió a su casamiento. Christian Chávez y Christopher Uckermann también se dejaron ver en la boda. "Aún hay algo de amor… Eterna felicidad para ti Maite", fueron las palabras con las que Chávez compartió una instantánea en la que posa desde la boda con Maite, Anahí y Christopher. Faltaron dos El emotivo reencuentro de RBD que se vivió en la boda de Maite tuvo dos grandes ausentes: Dulce María y Alfonso Herrera. No obstante, la cantante y el actor no tardaron en reaccionar a través de las redes sociales al casamiento de quien fuera durante años su compañera de escenario. Maite Dulce María; Maite Perroni y Andrés Tovar; Alfonso Herrera | Credit: Mezcalent; Instagram Maite Perroni; Gilbert Flores/Variety via Getty Images La primera en felicitar a la inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel y Triunfo del amor en este día tan especial fue la intérprete de 36 años. Dulce María Credit: Instagram Dulce María "Felicidades Maite y Andrés. Deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones. Y que sigas cumpliendo tus sueños. Estoy con ustedes de corazón. Te ves hermosa", escribió Dulce desde sus historias de Instagram, donde supera los diez millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alfonso, en cambio, felicito a Maite a través de Twitter con un mensaje algo más escueto. "Enhorabuena Mai", compartió el actor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mensajes de Dulce María y Alfonso Herrera tras no asistir a la boda de Maite Perroni

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.