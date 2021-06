Mira el mensaje de apoyo de Sylvia Pasquel a su nieta Michelle Salas tras controversia en serie de Luis Miguel Sylvia Pasquel mostró todo su amor a su nieta Michelle Salas después de que la modelo y diseñadora se mostrara molesta con la manera en que presentaban su vida en la serie de su padre, Luis Miguel, en Netflix. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sylvia Pasquel escribió esta carta abierta a su nieta Michelle Salas después de que la modelo y diseñadora de 31 años se mostrara molesta con la manera en que la serie de su padre Luis Miguel en Netflix presentaba su persona y eventos de su vida amorosa. "Mi niña Michelle, permanece siempre fiel a ti misma y no dejes que nada te distraiga de tus metas, porque mientras más grandes sean las piedras en tu camino, más grande construirás tu castillo", expresó la actriz mexicana en Instagram junto a una foto en la playa con su hija —la cantante y actriz Stephanie Salas— y sus nietas Michelle Salas y Camila Valero. "Las batallas difíciles, son para las verdaderas guerreras, por eso no mires hacia atrás, mira siempre hacia adelante y mira tu interior y verás a una mujer fuerte y valiente y sabrás que eso es lo que veo cuando te miro, una mujer vestida de inteligencia y dignidad", añadió la hija de la legendaria actriz Silvia Pinal y hermana de la roquera Alejandra Guzmán. "Las amo mis niñas con todo mi corazón y las defenderé hasta mi muerte. Porque juntas somos más fuertes". Sylvia Pasquel y Michelle Salas Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images Michelle Salas se mostró indignada por unas escenas en la serie que muestran su antiguo romance con Alejandro Asensi, exmanager y amigo de su padre Luis Miguel. Las escenas de amor muestran desnudos de la actriz Macarena Achaga, quien interpreta a Michelle Salas en la historia. "Me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad", expresó Michelle Salas en Instagram. "Ninguna persona debe, bajo ninguna circunstancia, sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia".

