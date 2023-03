¡El mensaje de Shakira a las mujeres en el que Gerard Piqué sale salpicado! La cantante compartió una breve pero directa dedicatoria por el Día Internacional de la Mujer y su ex no se libra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Shakira se unió a la celebración con un mensaje que las honra, apoya y aplaude por su valía. Un escrito que es breve y conciso pero con el que ha dicho todo lo que tenía que decir, incluyendo una expresión que ya se ha hecho bandera de muchas mujeres y que, inevitablemente, también salpica al Gerard Piqué. Se trata de una de las líneas que más han llamado la atención de su último hit con Karol G, "TQG" y que, supuestamente, sería un mensaje directo al que fue su pareja por más de una década. Shakira Shakira y su mensaje en el Día Internacional de la Mujer | Credit: (Photo by Kevin Mazur/Billboard Awards 2014/WireImage) "Tú te fuiste y yo me puse triple M, Más buena, Más dura, Más level", lee parte de letra de la que ya se ha convertido en un número uno global. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De ahí es que Shakira sacó el término y felicitó a sus compañeras. "A todas mis hermanas y mujeres triple M… ¡Feliz día!", escribió en Twitter. Unas palabras que hacen referencia al desamor y su dolorosa experiencia y, sobre todo, a cómo se puede renacer con más fuerza que nunca. La artista colombiana está de camino a Nueva York donde este viernes interpretará por primera vez la famosa sesión #53 junto a Bizarrap en el The Tonight Show, de Jimmy Fallon.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El mensaje de Shakira a las mujeres en el que Gerard Piqué sale salpicado!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.