“Eres mi vida”: el conmovedor mensaje de Raúl González a su mamá por su cumpleaños El copresentador del matutino Despierta América llenó de ternura las redes sociales al dedicarle estas adorables palabras su “ángel que camina”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presentador de televisión Raúl González está de fiesta. Así lo dejó ver en sus redes sociales al compartii un adorable mensaje dedicado a su madre con motivo de su cumpleaños. El venezolano colgó una foto junto a su madre en la que expresó lo orgulloso y agradecido que se sentía de ser su hijo. Image zoom Instagram / Raúl González “Hoy, hace 25915 días, naciste. Sin duda, ese 21 de septiembre, ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Llegó al mundo “un ángel que camina” y ese ángel, madre, eres tú. Estrellita, eres mi vida. Qué bendición fue haber nacido de ti y haber sido acurrucado en tus brazos. Nunca me cansaré de decírtelo”, escribió el corpresentador de Despierta América (Univision). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también actor de 48 años dijo que si bien la celebración de este año es diferente debido a la pandemia del coronavirus, no podía dejar pasar por alto esta fecha especial para su familia. “Agradezco a Dios y al Espíritu Santo por permitirme tenerte a mi lado, disfrutar de tu presencia, de tu sabiduría, de tu experiencia y tu paz en medio de esta tormenta. Gracias a Dios, por dejarme contagiar de tu luz, de tu mirada que habla, de tu alegría y por la fortaleza que aún tienes y me das para apoyarme. Gracias por tu amor incondicional”, agregó en su extenso mensaje. No es la primera vez que el también actor deja ver su lado familiar. El pasado junio compartió una foto junto parte de su familia celebrando la graduación de uno de su sobrino mayor: “Mi familia, lo que más amo en este mundo”, escribió.

Close Share options

Close View image “Eres mi vida”: el conmovedor mensaje de Raúl González a su mamá por su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.