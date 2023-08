Matilde Obregón tras perder a su hijo: "Sabemos que nuestro amado Paco está lleno de luz y paz tomado de la mano del creador" La conocida periodista mexicana expresó a través de las redes sociales su "profundo agradecimiento a todas las personas que se han manifestado con nosotros" tras el accidente que sufrieron sus hijos. "Diego ya está fuera de peligro". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Matilde Obregón Matilde Obregón | Credit: Instagram Matilde Obregón La periodista mexicana Matilde Obregón está viviendo días muy difíciles. Sus hijos gemelos, Diego y Francisco, sufrieron un accidente al derrumbarse el balcón de un inmueble en Valle de Bravo, en el Estado de México, que terminó con la vida de uno de ellos. "Inició con un incendio, se cayó una viga y desafortunadamente falleció uno de los hijos de Matilde Obregón y el otro está en el hospital y es muy terrible noticia", informó la periodista mexicana Ana María Alvarado a través de su canal de YouTube. Matilde Obregón y sus hijos gemelos Credit: Instagram / Matilde Obregón Obregón, quien hasta ahora no se había pronunciado sobre lo sucedido, compartió este martes unas palabras desde su perfil oficial de Instagram. "Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que se han manifestado con nosotros. Afortunadamente somos una familia de FE que sabemos que nuestro amado Paco está lleno de luz y paz tomado de la mano del creador", escribió la comunicadora, quien también informó sobre el estado de salud de su otro hijo, Diego, quien resultó herido. "Ya está fuera de peligro". "Gracias a nombre de Diego, que ya está fuera de peligro, por sus oraciones y enorme cariño", continúa el escrito, que finaliza con un versículo de la Biblia, Isaías 41:10. "Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de condolencia no se han hecho esperar a través de las redes sociales. "Querida Matilde Obregón, te abrazo con mucho cariño", escribió desde su perfil de X –antes Twitter– la conductora mexicana Aurora Valle. "Te abrazo con todo mi cariño querida Matilde. Mis condolencias para ti y tu familia. Un fuerte abrazo", escribió, por su parte, el actor mexicano Eduardo España.

