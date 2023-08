El conmovedor mensaje de la hija de Cristián de la Fuente en medio del juicio Casi año y medio después del ataque con arma del que Laura de la Fuente fue víctima, arranca el juicio. Así se ha expresado la joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este miércoles, 16 de agosto, arrancaba el proceso judicial tras el ataque violento vivido por la familia de Cristián de la Fuente en marzo del 2022. Un episodio que, además de mucho dolor, dejó a su hija, Laura de la Fuente, con un disparo en la pierna. Con la perspectiva del tiempo, sus logros personales y una gran madurez, la joven compartió un emotivo mensaje a horas de comenzar el juicio. Un escrito que conmovió a sus seguidores, especialmente a sus padres, por su manera de plantear esta experiencia de vida y lo que ha aprendido de ella. "Independientemente del resultado del juicio de mañana, quiero agradecerle a todas las personas que han estado conmigo en este proceso, sin ustedes no hubiese sido capaz de levantarme como lo hice. Ustedes fueron quienes me dieron ese apoyo y esas ganas de levantarme y seguir adelante cuando sinceramente no tenia mas fe", escribió la joven, quien ha superado cada prueba del camino con una voluntad y disciplina de hierro, acompañada por el apoyo incondicional de sus progenitores. Hija de Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente, su hija Laura y su esposa Angélica Castro | Credit: IG/Angélica Castro Y añadió. "Espero que mañana se haga justicia… Hoy vengo a dar las gracias para quienes me ayudaron y acompañaron a levantarme y poder hoy estar aquí pidiendo justicia. Gracias infinitas", concluyó Laura. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Una reflexión a la que su madre, Angélica Castro, contestó con el amor que solo quien te trae al mundo puede transmitir. "Te adoro y todo va estar perfecto. Ahí estaré a tu lado, ¡eres una grande! Toda mi admiración hacia ti." Desde la sala del juzgado, Cristián hacía sus primeras declaraciones ante el juez en una audiencia que se retomará el viernes, 18 de agosto. También su hija, Laura. Ambos rememoraron una experiencia muy dolorosa con el objetivo de que los culpables sean juzgados por el delito cometido. "Después de un día muy duro en el que como familia tuvimos que revivir el peor día de nuestras vidas... quiero agradecer a todos los que nos han apoyado, ahora esperar a que se haga justicia y a seguir trabajando. Laura, eres una crack", le expresó con profundo orgullo el actor a su hija del alma y con su grito de 'Vamos que se puede'. Cristián de la Fuente Cristián de la Fuente y su hija Laura declaran en el juicio | Credit: IG/Cristián de la Fuente La Fiscalía solicita las penas de 25 años de cárcel para Castro Colmenares, principal autor de los hechos, y 15 para Chacón Gutiérrez, su cómplice.

