El emotivo mensaje de uno de los ex de Maite Perroni a la actriz con motivo de su boda "El amor no se destruye, solo se transforma", se puede leer en el mensaje que le dedicó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ya son marido y mujer! Maite Perroni y el productor de televisión Andrés Tovar se dieron el 'sí, quiero' el fin de semana en una boda en ensueño celebrada en Valle de Bravo, México. "Estamos muy emocionados, muy contentos de poder compartir con la gente que más queremos, con nuestra familia, nuestros amigos […]. La verdad es que es un momento muy emocionante para nosotros, lleno de ilusiones, de muchísima alegría y de celebrar", dijo emocionada la exintegrante de RBD, quien supera los 10 millones de seguidores en Instagram, a los medios de comunicación que se congregaron en el lugar para cubrir el evento. "Hoy es un día de celebración, de celebración y de empezar una nueva etapa, etapa importante, construir una familia y de poder juntos caminar de la mano y disfrutar de lo que es estar en esta historia". El ya esposo de la intérprete de 39 años, por su parte, expresó a la prensa: "Muy contento, muy emocionado, estoy feliz, esa es la palabra, pleno y bueno muy emocionado de este día". Maite Perroni Maite Perroni y Andrés Tovar en su boda | Credit: Instagram La inolvidable heroína de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Cuidado con el ángel, Triunfo del amor y Antes muerta que Lichita recibió una lluvia de mensajes de felicitación con motivo de su boda a través de las redes sociales, entre ellos uno muy especial: el de un ex. Maite Perroni Maite Perroni y Andrés Tovar en su boda | Credit: Instagram Una de las exparejas de Maite no tardó en reaccionar a su casamiento con un amoroso mensaje que demuestra el cariño y el respeto que existe entre ambos a 10 años de su ruptura. Se trata de Mane de la Parra, quien fue novio de la actriz entre 2010 y 2012. Maite Perroni Maite Perroni y Mane de la Parra en 2012 | Credit: Mezcalent "Que la vida te regrese todo el amor que nos has dado. Todo lo mejor para ustedes mi Mai. #ElAmorNoSeDestruyeSoloSeTransforma", comentó el actor y cantante en su publicación. Maite Perroni Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un emotivo mensaje que fue muy aplaudido entre los seguidores de Maite. "¡Qué bello mensaje!", "Mane es el ex perfecto, gran ejemplo", se puede leer entre las decenas de reacciones que generó el comentario de Mane.

