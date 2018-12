Prometido de Francisca Lachapel rompe el silencio al publicar emotivo mensaje junto a esta foto

El prometido de Francisca Lachapel, Francesco Zampogna, rompe el silencio al publicar un conmovedor mensaje en las redes sociales junto a una foto del día de su compromiso.

La animadora del programa mañanero de Univision, Despierta América que se comprometió con su novio estando en el desierto de Dubái, dejó claro sus sentimientos por la presentadora en una entrevista que concediera hoy en el show. Sin embargo, el joven italiano también usó sus redes sociales para expresarle el amor a su futura esposa.

Con una imagen de su paso por el desierto de las tierras árabes, Zampogna expuso que caminarían por un camino de fe no de lo que se ve. “Por un camino de fe, no de visión. Te Amo @franciscalachapel

Caminata de pre-pedida de mano en las dunas del desierto de Arabia fuera de #Dubai. Yo juro que no estaba nervioso. Día del compromiso”, expresó Zampogna.



Los fanáticos de Lachapel se emocionaron antes las lindas palabras que le dedica el joven a la presentadora de televisión dominicana. Muchos los felicitaron y otros recalcaron a Zampogna que había escogido a una gran mujer para que lo acompañe en su vida.

“A la gente buena Dios le manda bendiciones @franciscalachapel. Nunca, pero de los nunca, pierdas los pies sobre la tierra. Sigue igual de humilde. Que seas muy feliz…”, “¡Así mismo! Siempre sostenla de tu mano, protégela, cuídala y valora esa gran mujer que has elegido para ser tu esposa” y “¡Wow, que HERMOSO. Caminar por la fe…. Ve confiada @franciscalachapel ese hombre es tu complemento… Irradianamor, parecen unos príncipes”, le expresaron sus fans.