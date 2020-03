El tierno mensaje de Vanessa Bryant en plena crisis del coronavirus La viuda de Kobe Bryant ha recordado a su marido y a su hija Gianna, siempre presentes en su corazón, en estos momentos de incertidumbre. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En un momento en el que todo gira alrededor del coronavirus, Vanessa Bryant ha querido dedicar unas preciosas palabras a sus dos grandes amores, su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna. La pérdida de sus dos ángeles ha sido la peor de las noticias pero las muestras de cariño que está recibiendo incluso en estos tiempos de incertidumbre y crisis están siendo de gran ayuda. A través de su perfil de Instagram, Vanessa compartía un precioso gesto de alguien que se había tatuado el rostro de Kobe y Mambacita mostrándose felices y sonrientes. Profundamente emocionada, agradeció profundamente este chorro de energía y prueba de amor. “Acabo de recibir esto. Qué maravilla. Qué hermoso tributo a mi Gigi y Kobe. Él nunca hubiera hecho sombra a nuestra bebé. Gracias por rendir este homenaje a los dos juntos. Es precioso”, escribió conmovida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa empieza a estar un poquito más activa en redes sociales y en estos días también felicitó a su cuñada, Sharia, hermana de Kobe, con una preciosa imagen de ella y su hija Bianka. “Felicidades Sharia, Te quiero”. La familia se mantiene más unida que nunca después de la catástrofe que les tocó vivir. Pero el amor sigue intacto y más vivo que nunca en sus corazones. Con estas imágenes llenas de sentimiento y positividad, Vanessa demuestra que mira al futuro con optimismo y siempre acompañada del recuerdo de sus ángeles. Advertisement

