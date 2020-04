¿Buscas a Meghan y a príncipe Harry? Este es el mensaje que recibirás si les envías un email Más claro ni el agua: este es el mensaje automático que reciben quienes le escriben a los duques de Sussex. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora sí, es de verdad: Meghan Markle y el príncipe Harry han salido definitivamente de la familia real británica. No más funciones de en el palacio de Buckingham, no más paseos en carruaje Los duques de Sussex se convirtieron a partir de este miércoles 1 de abril en una pareja "más" de California, estado donde ahora radican con su hijo Archie. Eso sí, antes de cerrar su sitio de Instagram y mandar a casa a sus empleados en sus oficinas de Londres el par dejó un mensaje automatizado en sus oficinas por si alguien los busca. El "out of office" reza: "Muchas gracias por su email. La oficina del Duque y la Duquesa de Sussex ha quedado cerrada". Por si la cosa no quedaba lo suficientemente clara, People confirma que Sarah Latham, la portavoz de los duques, ha pasado a formar parte del equipo que labora directamente con la reina Isabel II , y que esta se reportará a Edward Young, secretario privado de la monarca de 93 años. El mensaje con el que Meghan y Harry se despidieron de Instagram: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A partir de ahora, el Palacio de Bickingham no hará comentario alguno sobre el príncipe Harry y Meghan. "Ningún otro representante actuará de parte de el Duque y la Duquesa de Sussex, incluyendo portavoces de palacio, representantes de los empleados ni fuente real alguna", se especificó en un comunicado emitido este lunes. La pareja despidió a su staff en febrero pasado, semanas después de finalizar su acuerdo con soberana británica sobre sus términos para salir de la monarquía y emprender su aventura fuera del Reino Unido como civiles. Desde diciembre la pareja comenzó a pasar un tiempo en Vancouver, Canadá, pero ahora se ha establecido en una residencia en el lujoso barrio de Bel-Air en Los Ángeles, en vísperas del debut de Meghan como vos de un documental de Disney+ sobre elefantes. Advertisement

