Mensaje de Erik Rubín a Andrea Legarreta ¿delata reconciliación? Un evento especial en la vida de Andrea Legarreta tuvo como resultado un emotivo y romántico mensaje por parte de su aún marido Erik Rubín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 23 de febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer que se separaban tras 23 años de casados. Pese al anuncio, la pareja ha seguido viviendo en la misma casa; además, los famosos siguen asistiendo a eventos familiares y realizan viajes juntos. Ambos aclararon que está ruptura era para saber si debían o no tomar caminos separados y que se habían tomado la decisión por el consejo de un profesional. Ahora que la conductora cumple 52 años, su aún esposo aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje que ha desatado especulaciones sobre una inminente reconciliación. "Que afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda le gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande hermosa", escribió Rubín en su cuenta de Instagram. "Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños Andrea Legarreta". Acompañó el texto con una imagen donde se ve a presentadora del programa matutino Hoy sentada pidiendo un deseo frente a su pastel de cumpleaños. Erik Rubin Andrea Legarreta Credit: (Victor Chavez/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron de inmediato a esta felicitación. "¡¡Ay por fin!! Si la amas ¿por aué no siguen juntos??"; "No están divorciado; ellos saben du relación y no tienen porqué explicarle a nadie más"; "¿Nunca se separaron?"; "Y si regresaron, ¿¿¿qué tieneee??? Ellos dijeron que se aman; que más da. Que sean felices y yaaa"; "Oooww, que bellas palabras y belleza de fotito don Erik. Un amor como el de ustedes siempre vivirá; son el uno para el otro y de eso no hay duda", y "¡¡¡Qué belleza leer lo que se quieren y admiran!!!", fueron algunos comentarios. Andrea Legarreta Credit: Erik Rubín y Andrea Legarreta ahora también están trabajando juntos en la obra Vaselina; quizá en breve anuncien si continúan o no con su matrimonio; aunque han dejado claro el amor que se tienen y con dicho texto quedó demostrado.

