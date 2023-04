El mensaje de Conn a Madison tras hablar con ella luego de su salida de La casa de los famosos La ganadora de la tercera temporada del exitoso reality show confirmó este miércoles en el programa Hoy Día (Telemundo) que ya había podido hablar con su 'novio'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Conn; Madison Anderson | Credit: Instagram Conn; Instagram Madison Desde que Madison Anderson comenzara su tour de medios tras convertirse el pasado lunes en la ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo) no ha habido una sola entrevista en la que no se le haya preguntado por cómo está su relación con su novio Conn, el empresario con el que llevaba tan solo tres meses de relación cuando entró a la casa más famosa de la televisión hispana. La modelo y cantante puertorriqueña confirmó el miércoles en una entrevista para el programa Hoy Día (Telemundo) que ya había podido hablar con él tras su salida del exitoso reality show, sin embargo, evitó dar detalles sobre la conversación que tuvieron y el estado actual de su relación. "Acabo de recibir mi teléfono ayer y vi muchas cosas, sí pude hablar con él y de verdad qué bueno que pude hablar con él, con mi familia…", dijo la ganadora de La casa de los famosos 3. "Pero, ¿cómo va todo?", quiso saber la conductora Penélope Menchaca. Madison Madison Anderson en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Madison Anderson "Bueno, en estos momentos yo quiero hablar de mi experiencia, de cómo me siento, de esta victoria tan especial", respondió Madison tratando así de zanjar el tema. Pero Verónica Bastos quiso insistir un poquito más para ver si soltaba prenda. Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson "¿Estás soltera o no?", le preguntó la periodista costarricense. La respuesta de la joven de 27 años fue la misma: "En estos momentos estoy muy enfocada en mi carrera y ahora yo quiero hablar de lo que estamos viviendo actualmente". Madison Anderson Madison Anderson | Credit: Instagram Madison Anderson El mensaje de Conn Si siguen juntos o no eso es algo que solo los involucrados saben y contarán en su debido momento si así lo desean, pero este miércoles, tras hablar con Madison, Conn dedicó unas palabras a la modelo desde su perfil de Instagram que no han pasado desapercibidas. Madison Madison y su novio Conn | Credit: Instagram Conn Davis "Felicidades. Te deseo lo mejor en todos tus esfuerzos", se limitó a escribir el empresario. Madison Anderson Credit: Instagram Conn Davis SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será un mensaje con sabor a despedida o unas simples palabras felicitándola por su victoria? El tiempo lo dirá.

