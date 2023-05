El mensaje de Conn Davis, exnovio de Madison, tras conocerse su ruptura El empresario publicó estas palabras poco después de que la ganadora de La casa de los famosos 3 diera a conocer el fin de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Madison Anderson saliera de La casa de los famosos 3, su vida ha sido un no parar. Es la novedad del momento y todos los programas la quieren. Fue precisamente durante su paso por Al rojo vivo esta semana, y después de un gran silencio, que la modelo confirmó su regreso a la soltería. "Estoy soltera", se limitó a decir. Tras conocerse la noticia, y apenas unas horas después, el que fue su pareja, Conn Davis, compartió una publicación cuyo mensaje llamó la atención de sus seguidores. Madison Conn; Madison Anderson | Credit: Instagram Conn; Instagram Madison Aunque no especifica claramente a qué se refiere exactamente con esas palabras, lo que dice podría tener mucho que ver con lo que siente en este momento. "La opinión de 10 mil personas no tiene valor si ninguna de ella sabe nada del asunto", mostró junto a la escultura de un busto de Marco Aurelio, el autor de esta cita, a quien puso un emoji sobre su rostro. Conn Davis Conn Davis publica este mensaje tras conocerse ruptura con Madison | Credit: IG/Conn Davis Aunque es una afirmación del que fuera emperador romano, el mensaje podría aplicar con lo que ha pasado recientemente. Y es que, su actitud y falta de compromiso, según muchos, durante la participación de su exnovia en el reality, le hicieron ganarse unos cuantos detractores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las últimas horas, Madison se ha mostrado más que feliz con su gente, sus primas y sus seguidores en un divertido directo donde anuncia su regreso a México. Los proyectos siguen y, recientemente, dio a conocer con Pepe Gámez que protagonizarán junto a otros exconcursantes del reality show, una competencia de cocina inspirada en Top Chef VIP (Telemundo) que se emitirá próximamente dentro del programa En casa con Telemundo.

