El inesperado mensaje de Britney Spears al darse a conocer su separación La cantante compartió esta publicación tras salir a la luz pública la supuesta petición de divorcio de Sam Asghari. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Múltiples fuentes confirmaron este miércoles a nuestra revista hermana, PEOPLE, que Britney Spears y Sam Asghari se separan después de 14 meses de matrimonio. Y no solo eso, sino que había sido el que fuera su marido quien ha presentado la demanda de divorcio. Ninguno de los representantes de los implicados han dado declaraciones al respecto hasta el momento de esta nota, Quien sí ha hablado, aunque no exactamente del tema, ha sido la intérprete de "Oops! I did it again". Lo ha hecho en su rincón más personal y vía de comunicación con sus seguidores: Instagram. ¿Qué ha compartido la cantante ante tanto revuelo formado? Sam Asghari Britney Spears Credit: IG Sam Asghari Siguiendo su línea de publicaciones distintas, originales y basadas en lo que a ella le hace feliz, Britney ha optado por una imagen y una foto esperanzadoras a pesar de todo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Esto es lo que escribía quien se hace llamar en este perfil, Maria River Red: "¡Comprando un caballo pronto! ¡Hay tantas opciones que es difícil! ¿Qué tal un caballo llamado Sophie y otro llamado Roar? No me puedo decidir. ¿Me debería unir a un equipo y ponerme un sombrero de cowboy rosa? Sea como fuere, creo que encontré mi dulce lugar con Roar", lee su escrito que cada uno puede interpretar a su manera. Al mismo lo acompaña con una instantánea a orillas del mar, subida a un precioso caballo y con una gran sonrisa. Para evitar los comentarios innecesarios en un momento personal tan delicado, la artista de 41 años optó por desactivar esa función.

