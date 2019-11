Memo del Bosque se despide de sus hijos en el hospital antes de un aislamiento de casi un mes El productor ha compartido una conmovedora imagen de su familia en redes antes de comenzar su tratamiento para la realización de un trasplante de médula. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es un valiente y así lo ha demostrado Memo del Bosque. El productor sigue al pie del cañón en su lucha contra el cáncer sin desfallecer ni perder las ganas de ganarle la batalla. Una vez más nos ha conmovido con su actitud a través de una imagen que ha compartido junto a su familia en redes sociales antes de someterse a un aislamiento que le tendrá alejado de ella durante casi un mes. Tanto su esposa Vica Andrade como sus tres hijos han sido su bastón para sobrellevar la noticia que recibió en 2017, cuando le diagnosticaron un Linfoma de Hodgkin. En estos momentos Memo se ha sometido a un tratamiento para la realización de un transplante de médula que requiere de cuidados extremos para evitar cualquier complicación. "Mis Amores que me visitaron ayer antes de aislarme 25 días más, a luchar fuerte por ellos y sanar completo por regalo de Dios", ha escrito en esta despedida temporal por las redes. Positivo y convencido de que todo saldrá bien, Memo se entrega a la medicina para poder curarse y continuar una vida sin miedos ni dolor junto a su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los suyos han estado y están a su lado. Con estas sonrisas de alegría y esperanza, Coral, Luna y Luca han transmitido todas las fuerzas que necesita su padre para ponerse manos a la obra. Memo también ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo de compañeros y amigos del medio que le han compartido palabras de aliento, amor y cariño en las redes. Entre ellos Fernando del Rincón, Angelique Boyer, Chantal Andere y Adrián Uribe. Unos ánimos a los que nos unimos con el corazón deseando volver a verte para dar muy buenas noticias. ¡Fuerza y fe! Advertisement

