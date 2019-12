Memo del Bosque reaparece después de 25 días de aislamiento por su tratamiento contra el cáncer El productor ha compartido su primera fotografía junto a su familia en redes después de someterse a un fuerte tratamiento contra esta enfermedad. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A punto de acabar el año, Memo del Bosque ha celebrado con su familia y con sus seguidores que ha salido de su tratamiento contra en cáncer y por fin puede estar con los suyos. A pesar de la dureza del proceso que ha implicado un aislamiento de casi un mes, el productor ha compartido unas palabras muy positivas. “Mi mejor regalo, el amor que todo lo puede, mis bebés, mi motor de vida, Vica Andrade, gracias por estar onmigo siempre. ¡Te amo! ¡Estamos viviendo este milagro de la mano de Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece!”, ha escrito. Memo no se ha olvidado de sus fans y de todas aquellas personas que le han demostrado su apoyo incondicional en estos delicados momentos, por eso les manda un mensaje de agradecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gracias a toda la familia, amigos qu están presentes y a tantos grupos de oración pidiendo por mi salud. ¡¡GRACIAS!! ¡¡A los médicos y enfermeras que lo están haciendo realidad!! GRACIAS. ¡¡Felices fiestas para todos!!”, ha añadido en su emotivo escrito. Nos unimos a esta cadena de oración para pedir por tu pronta recuperación. ¡A por un 2020 lleno de salud, amor y momentos entrañables! Advertisement

