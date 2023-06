Memo del Bosque habla de su situación de salud tras su lucha contra el cáncer Han pasado varios años desde que Guillermo del Bosque estuvo a punto de la muerte a causa del cáncer y ahora revela cómo sigue. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Guillermo del Bosque Credit: Elizabeth Fuentes/Jam Media/LatinContent via Getty Images En 2017, Guillermo del Bosque le diagnosticaron cáncer y linfoma de Hodgkin. Durante varios años estuvo recibiendo los tratamientos correspondientes. Gracias a un trasplante de médula ósea que le practicaron en diciembre de 2019, el productor pudo salir adelante. Han pasado varios años de que este profesional de la televisión logró vencer el cáncer. Ahora explica cómo está actualmente su estado de salud y dio a conocer que cada seis meses se practica estudios médicos para descartar el regreso del cáncer. Además, lleva a cabo una serie de cuidados que le permitan evitar que esta enfermedad lo ataque de nuevo o haga metástasis. "Sigo con suero, con alimentación [especial]. "Con mucha verdura; tratando de dejar todo lo que pueda de azúcar, arroz, harinas, refrescos", mencionó Del Bosque a los medios de comunicación. "Porque cuando ya tuviste una enfermedad así, el azúcar es el principal alimento de una célula cancerígena". Guillermo del Bosque Credit: Victor Chavez/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la situación por la que atraviesa su colega Luis de Llano Macedo tras ser señalado de abuso sexual por parte de Sasha Sökol, el responsable de programas como Nosotros los guapos y Login está convencido que no se debe aprovechar una posición profesional. "No sé si ya hubo un veredicto o no. Lo que pienso sobre el tema, no sobre Luis [de Llano]. Si alguien con poder, utilizada el abuso de poder para lograr algo está mal y es reprobable", advirtió. "También es un desprestigio y una complicación bien delicada, es una línea bien delicada [cuando se realizan denuncias falsas]", continuó. "Cuando sea un caso verídico que haya justicia y castigo. Pero tampoco que sea por hablar, por venganza, por algo, porque te quitaron el trabajo. No es el caso de Luis y de Sasha". Memo del Bosque continuará llevando a cabo los procesos necesarios para mantenerse sano por su familia, tal como lo ha mencionado en repetidas ocasiones.

