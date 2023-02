¡Estos fueron los mejores memes del Super Bowl 2023! Rihanna se convirtió en la protagonista de los memes del Super Bowl 2023 Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Super Bowl 2023 prometió un medio tiempo de primera y vaya que lo logró. Durante la edición número 57 del evento deportivo, en el que se enfrentaron Kansas City y Philadelphia, la cantante Rihanna, de 34 años, apareció sobre una plataforma elevada y empezó a interpretar su éxito "Bitch Better Have My Money". Ataviada con un atuendo holgado rojo, la artista barbadense deleitó a los asistentes con un impresionante popurrí de sus mayores éxitos. Rihanna no estuvo sola, tuvo un 'invitado' de lujo: nada más y nada menos que ¡su hijo por nacer!. Durante su presentación, la cantante mostró su panza de embarazada - su segundo con el rapero ASAP Rocky. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la presentación de Rihanna cautivó a algunos, otros pensaron que le faltó energía y que su show fue algo aburrido. Como era de esperarse, el evento deportivo se convirtió en blanco de memes ¡mira los más graciosos!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Estos fueron los mejores memes del Super Bowl 2023!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.