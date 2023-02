Melissa Vallecilla habla de supuesto romance con Anuel y cómo el cantante reaccionó a su embarazo Melissa Vallecilla habló con Quique Usales de Telemundo sobre el romance que según ella vivió con Anuel y cómo supuestamente quedó embarazada del cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras llamar "animal" a Anuel en sus redes sociales, Melissa Vallecilla habló con Telemundo sobre el supuesto romance que vivió con el reggaetonero. En entrevista con Quique Usales de Al Rojo Vivo, dijo que conoció a Anuel en una fiesta de Drake en septiembre del 2021 y que un amigo en común los presentó. "Él me gustaba mucho", confesó ella. "Yo lo veía mucho por televisión, escuchaba su música". Después de la fiesta de Drake, supuestamente vivieron una noche de pasión y ella quedó embarazada, dice Melissa, quien asegura que no se las quiere dar de "santa". Según Melissa, Anuel supuestamente no quiso usar preservativos cuando tuvieron relaciones sexuales. "Él no se protegió, él tenía la caja ahí y él no lo quiso usar. ¿Qué culpa tengo yo?", dijo ella. Melissa afirma que quiere que Anuel sea un padre presente para su hija. La joven colombiana, que vive en Texas, asegura que su bebé Gianella es hija de Anuel, pero el cantante no conoce a la niña y ha negado ser su padre. Jamás ha visto a la bebé "ni por videollamada, nunca ha llamado", dice ella. "Después de que él me dijo que iba a hacer cargo de la niña, que su familia, que no me iba a fallar". Anuel AA y Melissa Vallecilla Anuel AA y Melissa Vallecilla | Credit: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images; Instagram/Melissa Vallecilla Ella se siente decepcionada. "Yo tengo mucha rabia. No nos protegimos ni nada, pero él en ningún momento me dijo: 'no, yo no me voy a hacer cargo, nunca'", dice ella. "Es un irresponsable. Él tenía que tomar cartas en el asunto. Ahora sale a negar a la niña. Él dijo que iba a tener a su primera niña con Yailin, sabiendo que no es así. Él tiene dos pruebas de paternidad, aparte de la que nos hicimos en el embarazo, nos hicimos otra cuando ya nació la niña". Melissa dice que José, el padre de Anuel, es quien ha estado en contacto con ella, asegurando que se hará cargo de la manutención de su hija. Según ella, Anuel le pidió firmar un acuerdo de confidencialidad. "Desde que nació la niña, él está dando la manutención. Hace un mes me llamó un abogado diciendo que representa a Emmanuel. Él te va a sentir pasando la manutención pero él no quiere que salgas a hablar con los medios y que le cambies el apellido a la niña", relató ella, asegurando que no le cambiará el apellido Gazmey a Gianella.

