Conoce más a Melissa Vallecilla, la joven de Texas que habría tenido una hija con Anuel AA Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Melissa Vallecilla Credit: Melissa Vallecilla/Instagram De un día para otro, el nombre de Melissa Vallecilla comenzó a sonar en el mundo del entretenimiento. Entonces la joven de 28 años aseguraba estar esperando un hijo nada más y nada menos que de Anuel AA. ¿Pero quién es realmente la madre de la pequeña Gianella Gasmey, quien llegó al mundo el pasado mes de junio? Empezar galería No solo es la mamá de Gianella Si bien todos las conocemos por ser la mamá de la pequeña, lo cierto es que Vallecilla es toda una profesional de los números. Nacida en Houston, Texas, y de raíces colombianas, la joven estudió finanzas por cinco años en la Universidad de Houston. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿A qué se dedica en estos momentos? En declaraciones exclusivas a People en Español, Vallecilla contó que aunque ha ejercido su profesión, es algo que le roba mucho tiempo y está valorando la idea de reinventarse ahora que es mamá. "Desde que empecé a ejercer mi carrera, trabajé en compañías de petróleo, en los departamentos de contabilidad. Esa carrera requiere mucho tiempo y pues ya soy mamá, así que pienso trabajar en otras cosas que también me gusten y no me quiten tanto tiempo". 2 de 9 Ver Todo A la espera de Gianella Fue el pasado mes de marzo cuando el programa El gordo y la flaca (Univision) hizo público que Vallecilla, quien tenía en ese entonces seis meses de embarazo, estaba esperando un hijo de Anuel, a quien conoció en una fiesta del rapero Drake en septiembre del 2021. "Yo sabía que algún día iba querer ser mamá, pero no lo estaba planeando por el momento. ¡Ella fue sorpresa!", dijo la joven People en Español. 3 de 9 Ver Todo Anuncio La prueba de paternidad Aunque hasta el momento Anuel no se ha pronunciado sobre el nacimiento de su supuesta hija, salió a la luz una prueba de paternidad prenatal que resultó 99% positiva. "Es verdad", confirmó en ese entonces a People en Español una fuente cercana al cantante boricua. 4 de 9 Ver Todo Melissa decide presentar a su hija Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Credit: Houston Maternity Photographer No fue hasta la pasada semana en que Melissa decidió por primera vez mostrar al mundo la cara de su pequeña Gianella, quien crece cada día rodeada del amor de su familia. "Mi familia me ha dado mucho apoyo y me ayudan en todo lo que puedan. Vivo agradecida con ellos", dijo la joven madre. También aseguró que Anuel aporta en la crianza de la pequeña. "Sí, claro, él ayuda en referencia a lo de la manutención". 5 de 9 Ver Todo Ser madre, una tarea nada fácil Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Credit: Houston Maternity Photographer Como madre primeriza, a Vallecilla no le ha sido fácil esta experiencia. No obstante, también lo está disfrutando mucho. "No te voy a mentir, al principio fue muy difícil mientras me adaptaba, todo es cuestión de rutina. Me encanta ser mamá. Me siento muy feliz y bendecida porque la llegada de Gianella ha traído mucha alegría a mi familia", dijo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El ejercicio, su nueva pasión Ahora que no está trabajando, Vallecilla tiene una nueva pasión: hacer ejercicios físicos. "Últimamente me he vuelto muy amante del ejercicio. Me encanta ir al gimnasio, porque aparte de tener la sensación de que cuido mi cuerpo me sirve mucho para relajarme y desestresarme". 7 de 9 Ver Todo Los viajes... otra de sus pasiones Pero además de amar a su hija y hacer ejercicios, Vallecilla tiene otras pasiones que espera compartir con su pequeña. "Amo viajar. Me encanta conocer países y aprender de su cultura. Ya cuando Gianella esté más grande, pienso viajar con ella. Y también obvio que me gusta hacer cosas más relajadas como salir a comer o bailar". 8 de 9 Ver Todo ¿Su mayor sueño? Melissa Vallecilla y Gianella Gazmey Vallecilla Credit: Houston Maternity Photographer Ahora mismo Vallecilla está tan centrada en la crianza de su hija que su mayor sueño es darle todo cuanto puede. "Tengo tantos sueños o metas. Mi mayor sueño es darle todo lo que no tuve en la infancia a mi hija Gianella y más adelante encargarme de todos los gastos de mis padres, para que ya no tengan que trabajar más. Desde muy jovencita me ha llamado mucho la atención el tema de bienes y raíces y es algo que tengo en mente para el año entrante", confesó. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

