Melina León usa de inspiración a famosa cantante para su nueva propuesta musical

Con más de tres décadas de trayectoria profesional como cantante, Melina León ha logrado mantenerse vigente porque "la elección de temas" que interpreta "es mi mejor acierto". Así se inspiró en el trabajo de Shakira para dar a conocer el sencillo "Pa'tipos como tú", la versión en merengue de la canción "Music Sessions #53". "Desde que escuché la canción me encantó, me encantó. Me encantó el ritmo. Usualmente nosotros hacemos covers. No soy la única, hay muchos que ven que la canción está buena y que sabemos que va a gustar, le hacemos la versión", explicó a People en Español.

"En mi caso hicimos la versión tropical que es lo que más hago y me gustó. Le pregunté al productor '¿te parece que podemos hacer este tema en merengue? ¿Saldría chévere?'. No soy de estar haciendo canciones que pegan, si me gustan las hago", continuó. "Cuando me dijo que sí y me enseñó el arreglo, nos tiramos encima. No fue ninguna intención de vender o no vender más, la quise hacer porque me gustó y a la gente le fascina bailar merengue. Y tengo una canción que a todo el mundo le gusta y la tiene en una versión merengue es un paro. Así que hice con ese propósito de disfrutarla y hacer canciones que me gustan al ritmo de merengue".

La cantante dejó claro que las especulaciones sobre querer aprovecharse de la fama de la compositora colombiana no le hacen mella. "Llevó tantos años haciendo música y no es la primera vez que hago covers. No creo que haya ningún problema que uno haga una canción de una persona que le gusta y que le sea exitosa", advirtió.

"Hay gente que siempre va a pensar eso 'quiere colgarse de alguien'. En verdad, a mí no me ha traído ni más ni menos en que haya hecho esta versión", continuó. "Parece qué salieron otras versiones de mujeres cantando este tema en tropical. La gente que la escucha le gusta y eso es lo importante. Si hay una canción que me gusta y vale la pena, la hago. Es un ritmo sabroso. El productor lo hizo con mucho sabor, su arreglo es buenísimo que dan ganas de bailar. Es un merengue súper rápido si me pongo a comparar con otros merengues que he hecho, es de los más rápidos que he cantando y sé que les va a gustar".

Esta artista puertorriqueña-estadounidense que se considera una "luchadora", desde hace un tiempo, decidió sacar uno que otro sencillo porque considera que "no es tan fácil de hacer producciones completas sin el respaldo de una casa disquera"; además, la tendencia es hacer "canciones una a una. Entonces, opté por eso, hago una canción, la promociono y sigo trabajando en lo mío".

"No desperdiciemos el día de hoy, que no sabemos si mañana es seguro. Vivamos intensamente",

Melina Léon

Melina León, quien está trabajando en "hacer un EP con cinco o seis canciones", recibió un homenaje. "Me dieron un reconocimiento por la carrera, tengo casi 36 años. Pero fue por 25 años como solista. Siempre he trabajado a favor de las mujeres, en contra de la violencia de género, a favor de los niños; entonces, unieron el trabajo social que he hecho desde que comencé, unido a mi música, a mis canciones. Fue hermoso", dijo.