Melina León rompe a llorar en el hospital donde lucha contra el coronavirus. "Es desesperante" Después de unos días ingresada la cantante no pudo más y se vino abajo mientras compartía un emotivo mensaje de agradecimiento. "¡Un proceso lento y solitario!". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El programa Tu cara me suena es una de las muchas víctimas del coronavirus. Parte de su equipo, concretamente concursantes, han dado positivo al virus, entre ellos la puertorriqueña Melina León, cuyo contagio le ha llevado directamente a un hospital de Miami donde se recupera. La cantante ha ido poniendo al día a sus seguidores de cómo está siendo su proceso de recuperación. Tal y como ha compartido ni es fácil ni lento, todo lo contrario. Las complicaciones que ha sufrido obligan a que tenga que ser vigilada las 24 horas del día. Tranquila pero triste, asustada y muy cansada, Melina publicó un mensaje que conmovió a su público donde no puedo evitar contener el llanto. "Es desesperante", dijo con la voz entrecortada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque también esboza una ligera sonrisa, del video se puede sentir que la artista lo está pasando mal. Pero el cariño, las oraciones y las pruebas de amor de la gente que le quiere y sigue están siendo su mejor medicina en estos complicados momentos. Además, Melina enfrenta algo especialmente triste, la soledad. Como ocurre en caso de contagio, nadie puede visitar a los afectados de coronavirus, así que es un proceso doblemente doloroso al no poder recibir los abrazos, los cariños y la interacción con los seres queridos. "¡Un proceso lento y solitario! Deseando estar junto a mis seres amados, poder abrazarlos y llenarlos de besos". Por ahora su mayor consuelo es el amor en la distancia que recibe y que le sirve de empuje para ponerse cada día un poquito mejor. Mucho ánimo y fuerza en este doloroso proceso.

Close Share options

Close View image Melina León rompe a llorar en el hospital donde lucha contra el coronavirus. "Es desesperante"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.