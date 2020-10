Melina León de Tu cara me suena tiene que ser hospitalizada por coronavirus La concursante del nuevo show de Univisión hizo el anuncio en sus redes sociales donde confirmó que tuvo que ser ingresada en el hospital por pequeñas complicaciones. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo que empezó como una ilusión y un proyecto lleno de retos se ha convertido en una pequeña pesadilla. Melina León, concursante de Tu cara me suena, se suma a la lista de contagiados de coronavirus en el show. Así mismo lo expresó ella a través de un comunicado en sus redes. Por este mismo medio ha hecho partícipe al público y a la prensa que debido al virus ha tenido que ser hospitalizada en un centro médico en Miami. Una noticia que ha preocupado de inmediato a sus seres queridos y fanáticos teniendo en cuenta el historial de esta complicada condición. Afortunadamente, la cantante aclaró que todo estaba bajo control y se trataba tan solo de complicaciones pequeñas que ya estaban siendo vigiladas. Image zoom Melina León IG/Melina León "Gracias a todos por sus oraciones. Estoy hospitalizada en Miami pero estable. Gracias al equipo médico que me atienden. Los amo", leía su mensaje en sus historias de Instagram. Hace apenas unos días en este mismo perfil contaba que la COVID-19 también había llegado a ella, de igual manera que a sus compañeros Sandra Echeverría y al colombiano Llane. Unos contagios que han hecho saltar las alarmas y tienen al resto del equipo muy atento por lo que pueda pasar. Por ahora Sandra y Llane se recuperan en casa, mientras Melina lo hace desde el centro hospitalario. El programa se ha quedado cojo sin ellos, así que esperamos que se pongan buenos pronto para seguir disfrutando de su arte sobre el escenario. ¡Mucho ánimo!

Close Share options

Close View image Melina León de Tu cara me suena tiene que ser hospitalizada por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.