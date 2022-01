Melina León comparte cómo se ha recuperado su cuerpo tras la seria operación por la que pasó Desde el gimnasio y dispuesta a retomar sus rutinas de siempre, la cantautora puertorriqueña dio a conocer a su público la razón que la llevó al quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las voces más potentes de Puerto Rico. Una fortaleza que Melina León también ha demostrado como mujer, especialmente en los últimos meses. A través de sus redes sociales, la que fuera jurado de Tu cara me suena informaba de su paso por quirófano sin dar demasiados detalles al respecto. Esto sucedía en octubre del 2021 y desde entonces, la intérprete de "Vas a pagar" se ha centrado en su recuperación. Ha sido esta semana cuando desde el gimnasio compartía más detalladamente con sus fans que la razón que le había llevado a la sala de operaciones había sido una histerectomía. Una intervención seria para la que ha necesitado reposo y cuidados. Después de todo este tiempo, Melina dio a conocer cómo ha ido retomando todas esas rutinas vitales para seguir en forma y mantener su bienestar. Melina Leon Credit: (GV Cruz/WireImage) "Un poco de lo que hago en el gimnasio. Ya llevo 3 meses desde que me hicieron la histerectomía y poco a poco volviendo a mi rutina de ejercicios", escribió de lo más orgullosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque es un proceso lento que ha requerido de descanso y no demasiados esfuerzos corporales, por fin todo vuelve a encajar. Ha sido una etapa de centrarse en ella, de quererse y mimarse especialmente, pero sin dejar de sonreír y mostrarse positiva. Melina también ha podido subirse a los escenarios de nuevo, uno de sus lugares favoritos del mundo. Lo hacía para recibir el 2022 en Puerto Rico frente a sus compatriotas y cantándoles sus grandes éxitos. Ese ímpetu y esas ganas de tarima y de público han sido sus mejores aliados y medicinas para verse y sentirse así de bien. También el amor de familiares, amigos y colegas del medio, como Olga Tañón, quienes han estado al pie del cañón mandándole la mejor vibra. Prácticamente recuperada, Melina se prepara para un año apoteósico lleno de proyectos, mucha música y toda la alegría.

