Melina León comparte conmovedoras imágenes desde el hospital donde se recupera del coronavirus La cantante puertorriqueña mostró cómo está siendo su recuperación del coronavirus desde el centro hospitalario en el que se encuentra en Miami. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Melina León es una de las concursantes de Tu cara me suena que se ha contagiado de coronavirus mientras se encontraba participando en el famoso programa de Univision. La cantante lo anunció a través de sus redes desde donde también informó que tuvo que ser hospitalizada de inmediato. Afortunadamente, todo está bajo control pero la artista puertorriqueña tiene que estar bajo observación y cuidados médicos para estar vigilada y que su condición no vaya a peor. Precisamente desde el centro médico en el que se encuentra en Miami, Melina ha compartido con sus seguidores cómo está siendo este proceso de curación entre cables, aparatos y pruebas. "Ya estoy en tratamiento y voy camino a la recuperación", escribió en su perfil de Instagram mucho más animada. Aunque se encuentra bien y estable, su estado le obliga a estar 24 horas bajo supervisión médica. Nada que ver con su compañera de programa Chantal Andere, también positiva, pero sin apenas síntomas tal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido a este brote de contagios en el show musical, esta semana su presentador Rafa Araneda confirmaba la cancelación del mismo, al menos temporalmente hasta que la situación se normalice. "Tanto para Tu cara me suena como para Univision, la salud y seguridad de nuestro equipo de trabajadores y trabajadoras, incluyendo el talento, ha sido siempre la prioridad", dice una parte del comunicado oficial. No se trata de una cancelación definitiva sino hasta que todos estén recuperados y la situación bajo control. Todo el cariño y ánimo para los afectados.

Close Share options

Close View image Melina León comparte conmovedoras imágenes desde el hospital donde se recupera del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.