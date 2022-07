Melenie, la hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, vive un apasionado romance con un futbolista Melenie, la hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, encontró el amor en un apuesto futbolista. Mira las fotos de la pareja de vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Melenie Carmona, la hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, encontró el amor en un guapo futbolista. La joven recién compartió en Instagram fotos de unas románticas vacaciones con su pareja en la playa de Cozumel, México. Mel compartió hermosas fotos en traje de baño tomadas por su novio en un barco, navegando por aguas cristalinas del Caribe mexicano. El noviazgo con Brayan Hernández va de maravilla, reporta Univision. Melenie es la consentida de su padre Arturo Carmona, y no sabemos si el actor ya conoce al novio de su hija. "Si te vieras con mis ojos, entenderías lo hermosa que estás mi niña. ¡Te amo princesa", escribió en Instagram su famoso papá. Con su madre, la cantante Alicia Villareal, también tiene una cercana relación. "Hemos crecido juntas y aunque aveces las aguas sean turbias, siempre estaremos la una para la otra, eres mi mejor amiga y mi confidente", escribió Mel sobre su madre en Instagram. Melenie y Brayan hicieron su relación oficial en las redes sociales a principios del 2022. El futbolista compartió su primera foto con su bella novia en febrero, con el mensaje "¿Cuán suertudo soy?". La pareja ha disfrutado el verano. En junio, Melenie publicó otras fotos en la playa con su galán, a quien llama su "pedacito de sol", abrazados en una playa en Mazatlán, Sinaloa. ¡Sin duda hacen una bella pareja! "¿Se imaginan los hijos de ellos? Por que yo sí", escribió una seguidora del futbolista en Instagram. "¡Bodorrio de una!", comentó otro seguidor del atleta.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sin duda los enamorados tienen muchos fanáticos apostándole a su amor!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Melenie, la hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, vive un apasionado romance con un futbolista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.