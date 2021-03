Melany Mille, novia de Nacho, comparte un conmovedor mensaje para el cantante La modelo y periodista publicó unas palabras llenas de sentimiento para el padre de su hija. "No me arrepiento de haber decidido acompañarte en medio de la tormenta". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que su romance salió a la luz, Nacho y Melany Mille han tenido que escuchar muchas cosas, no siempre buenas y bonitas, sobre su relación. La pareja y padres de esa preciosidad llamada Mya han demostrado que lo suyo no era algo pasajero. Ahora es la modelo y periodista venezolana quien ha querido lanzar un mensaje en sus redes para hablar de este amor. "Hoy estamos y mañana quién sabe, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, lo único certero es el día en que todo culminará, pero mientras debemos aprovechar cada instante de respiración", explica uno de sus párrafos. Melany destaca, entre otras cosas, el gran hombre que tiene a su lado. "Gracias por ser un maestro, un alma comprometida con hacer el bien, gracias por tantos esfuerzos, gracias por la sinceridad, por contagiarme de tu valentía, por ser un gran padre, un ejemplo para tus hijos de amor infinito y real, de constancia y de lucha... Gracias por jamás rendirte ante nada. La grandeza de tu corazón siempre resulta en victoria antes las pruebas que se te presentan", prosigue su excrito. También sincera y realista, reconoce que quizás lo suyo acabe algún día, pero si eso pasa, igual habrá valido la pena todo lo vivido. "Si mañana ya no estamos juntos por cualquier circunstancia, si decidimos tomar diferentes rumbos, si no resulta o el sentimiento se apaga, me quedaría la gran satisfacción que en el tiempo compartido pude verte convertido en un mejor hombre, un ser humano más amable ante la adversidad, más cercano a Dios, más agradecido y más feliz", añadió. La feliz pareja y su hija fueron portada de People en Español en la que demostraron su complicidad y amor profundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque lo suyo siempre ha ido contra viento y marea, ambos han sabido mantenerse firmes en sus sentimientos. La pareja vive en Venezuela donde crían a su princesa arraigada a su cultura y raíces. La chiquitina es el gran amor de sus vidas y uno de los motores más importantes de estos felices papás. ¡Enhorabuena!

