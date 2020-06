Novia de Nacho responde a las atroces críticas que están recibiendo ella y el cantante La futura mamá, Melany Mille, que ha sido objeto de todo tipo de acusaciones, publicó un mensaje para todos aquellos que le desean el mal. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La que se supone que debe ser la etapa más feliz y tranquila de una mujer, su embarazo, para Melany Mille está teniendo de todo un poco. La nueva novia de Nacho está siendo víctima de un sinfín de críticas por los detractores de su pareja que le echan en cara su próxima maternidad. El nivel de acusaciones es muy elevado además de intenso, una situación a la que la modelo venezolana ha respondido con un mensaje directo y contundente que ha publicado en sus redes sociales. Ella ha preferido no recurrir a las faltas de respeto para defenderse sino a unas palabras que han sorprendido y mucho. "Si tú me deseas mal, yo te deseo un millón de bendiciones. Aprendí que lo que sale de ti se regresa el triple", apenas comienza su escrito. Image zoom Melany Mille IG/Melany Mille Las redes estallaron cuando el cantante venezolano compartió unas imágenes que demuestran los primeros regalitos recibidos tras el anuncio de la llegada de un nuevo bebé. Los comentarios de algunos de sus seguidores subieron de tono y se hicieron extensibles a la futura mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de los durísimos ataques, Melany se aferra a su gran ilusión de ser mamá, un papel que está deseando ejercer y que hasta ahora lo ha hecho en sus actos solidarios y de apoyo a los niños de su país, Venezuela. Ella lo tiene muy claro, nada ni nadie le va a amargar uno de los momentos más dulces y especiales de su vida. "Jesús recibió lo peor y siempre dio lo mejor. Aprendamos de su legado de infinito amor", concluyó su mensaje.

Close Share options

Close View image Novia de Nacho responde a las atroces críticas que están recibiendo ella y el cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.