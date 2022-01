Muere famosa youtuber a los 36 años: "Luchó como una reina guerrera" El esposo de Melanie Ham anunciaba la triste noticia en las redes de la exitosa influencer quien fallecía a causa de un cáncer. Que en Paz Descanse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales despiden a una de sus creadoras de contenido más queridas. Siempre con una sonrisa y gran motivación, Melanie Ham deja un vacío en estas plataformas tras su marcha a los 36 años. La emprendedora y responsable de varios proyectos enfocados en la costura fallecía de cáncer tal y como confirmó su marido a través de un sentido mensaje en los perfiles de Melanie. "Con gran dolor y profunda tristeza comparto las noticias del fallecimiento de mi dulce, maravillosa y hermosa esposa Melanie. Si han seguido nuestro camino, estoy seguro que, al igual que nosotros, esperaban que hubiese podido vencer esta dura enfermedad", comienza el comunicado. "Déjenme decirles que Melanie luchó como una reina guerrera". Quienes la seguían sabían que la influencer y experta en costura con casi un millón de seguidores en Youtube fue diagnosticada en 2020 con un tipo de sarcoma que terminó extendiéndose a los huesos y tejidos. Un cáncer que los doctores definieron como "muy raro" e "impredecible". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la la noticia, Melanie pasó por quirófano para que se le retirara el tumor y todo parecía haber concluido con éxito. Sin embargo, un escrito de su parte en su página web anunciaba algo inesperado. Melanie Ham Melanie Ham | Credit: IG/Melanie Ham "El objetivo era estar libre del tumor y el proceso fue un éxito de las manos de mis maravillosos cirujanos. Estábamos muy felices con el resultado... pero solo cinco meses después de la cirugía tuve nuevos síntomas y tras un escáner descubrimos que el cáncer se había extendido y era muy agresivo", explicó. Esta actualización de su salud escrita por ella misma con detalle y una gran sinceridad se publicaba en octubre del 2021. A pesar de la rapidez del proceso, pudo pasar la Navidad rodeada del amor de su hermosa familia. Melanie Ham Melanie Ham y su familia | Credit: IG/Melanie Ham Melanie deja a su esposo y dos hijos de cuyo amor siempre presumía con pasión en sus redes sociales. Además de este legado de amor, deja un trabajo impecable con su contenido y extraordinario trabajo. Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere famosa youtuber a los 36 años: "Luchó como una reina guerrera"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.