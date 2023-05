¡Melanie Griffith con extraños moretones en su cara y manos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Melanie Griffith vista con moretones en las manos y la cara saliendo de una clínica de piel Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Fans preocupados por la actriz de 65 años Melanie Griffith, quien batalló contra el cáncer de piel hace unos años atrás. Empezar galería Melanie Griffith con moretones en la cara Melanie Griffith vista con moretones en las manos y la cara saliendo de una clínica de piel Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La actriz Melanie Griffith fue fotografiada con extraños moretones en el rostro y las manos, mientras salía del desmatólogo en Los Ángeles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Preocupan los moretones de Melanie Griffith Melanie Griffith vista con moretones en las manos y la cara saliendo de una clínica de piel Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Cabe recalcar que Melanie Griffith, de 65 años, batalló contra el cáncer de piel hace 10 años. 2 de 6 Ver Todo Jennifer López dando un paseo Jennifer Lopez los angeles Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Luego de protagonizar un video en el que Ben Affleck le daba un portazo a su auto, la cantante y actriz Jennifer López fue fotografiada dando un paseo en Los Ángeles. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Catherine Fulop, vacaciones en familia La artista venezolana Catherine Fulop compartió esta hermosa postal familiar desde la República Dominicana. "Gracias amor de mi vida Osvaldo Sabatini por hacer realidad el encuentro con mi mamá y a ustedes mis hijas por todo el amor que le dieron a la abu Cleo". 4 de 6 Ver Todo Danna Paola en concierto danna paola Festival Tecate Emblema Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La cantante y actriz Danna Paola se robó los aplausos del público que se dio cita al Festival Tecate Emblema 2023, en la capital mexicana. 5 de 6 Ver Todo Paris Hilton y Kris Jenner celebran el día de las madres juntas Paris Hilton, Anastasia Soare, and Kris Jenner attend Anastasia Beverly Hills Mother's Day Credit: Photo by Phillip Faraone/Getty Images for Anastasia Beverly Hills) Phillip Faraone/Getty Images for Anastasia Beverly Hills Paris Hilton y Kris Jenner se dieron cita a una celebración de Anastasia Beverly Hills con motivo del Día de las madres. Durante la velada en Los Ángeles, las empresarias se tomaron una foto del recuerdo junto a la fundadora de la marca de cosméticos Anastasia Soare. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Melanie Griffith con extraños moretones en su cara y manos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.