Melanie Carmona, hija de Alicia Villareal, defiende a su madre de críticas Después de que Melanie Carmona denunciara que un familiar cercano abusó sexualmente de ella, le llovieron críticas a su madre, la cantante Alicia Villareal, por supuestamente quedarse callada. Así la defendió Melanie. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija de Alicia Villareal ha salido en defensa de su madre. Melanie Carmona, hija de la cantante mexicana y del actor Arturo Carmona, no se quedó callada cuando su madre fue criticada. La artista fue criticada por supuestamente quedarse callada después de que su hija fuera víctima de abuso sexual a manos de un familiar cercano. "Te amo mamá," escribió Melanie en Instagram junto a una foto con su madre. La joven también publicó una carta abierta donde expresó su sentir. "No fue mi intención exponer a mi mamá ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento porque sí lo hizo", dice. Ella como siempre, brindándome todo su amor, no ha dejado de estar a mi lado. Me causa mucha tristeza y mucha impotencia el rumbo que tomaron las cosas referente a mi mamá y Cruz, pues ese no era el objetivo de mi mensaje", añadió, refiriéndose a Cruz Martínez, el esposo de Villareal y padrastro de Melanie. "De lo que no tengo duda es de su apoyo y de su amor incondicional hacia mí", dijo sobre ambos. Melanie asegura que su madre quería que ella denunciara la agresión sexual, pero Melanie no se sintió lista para hablar públicamente del tema hasta ahora. "Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema", recuerda. "Mi mamá, con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía me entendió y me apoyó, decidió respetar mi decisión, aunque muchas veces me insistió hablar, y eso no lo hace una mala madre, como injustamente lo han estado diciendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Melanie agradeció también el apoyo de su padre Arturo Carmona. "La persona implicada nunca aceptó y reconoció los hechos y eso me hizo sentir estúpida", añade en su mensaje. "Mis papás siempre me creyeron y no dudaron de mí jamás", asegura. Arturo Carmona comentó sobre esta publicación de su hija en Instagram. "Estoy muy orgulloso de ti y de la mujer que te has convertido, eres un ejemplo de fortaleza y enseñanza, sigo aprendiendo mucho de ti mi niña, TE AMO con toda mi alma," escribió el actor.

