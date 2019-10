Melania Trump y su lucha contra el vaping La Primera Dama de los Estados Unidos se reúne con jóvenes para analizar la creciente y peligrosa epidemia causada por la moda de los vapers By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una reciente ola de graves enfermedades y muertes entre los consumidores de cigarrillos electrónicos, ha desatado la alarma entre la población y los Centros de Prevención y Control de Enfermedades en los Estados Unidos. Con este motivo, Melania Trump ha iniciado su propia lucha contra el vaping. Desde su página de instagram, la primera dama mostraba su gratitud hacia los jóvenes que asistieron a su iniciativa para compartir sus experiencias de cómo y porqué dejaron esta moda tan sumamente peligrosa que ha invadido comunidades y escuelas. El uso de los vapers se propagó ante la trampa de estas afirmaciones completamente falsas: que su uso no tiene sustancias tóxicas, que no genera adicción, que mejora el rendimiento deportivo, que no supone un problema para los fumadores pasivos y que ayuda a dejar de fumar… Las cifras oficiales dan datos aproximados de que sólo en los Estados Unidos unos nueve millones de personas vapean de forma habitual y se calcula que más de tres millones son jóvenes adolescentes, los más afectados por la epidemia. Image zoom Getty images Más activa que en tiempos anteriores, entre sus fans y sus detractores, Melania Trump continúa con su programa de BE BEST apoyando distintas iniciativas para jóvenes y niños. Recientemente pasó un fin de semana en el paraíso natural del Grand Teton para animar a los niños de cuarto grado a salir al campo y disfrutar de la naturaleza, algo directamente relacionado con su bienestar y salud. Advertisement EDIT POST

