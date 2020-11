Close

Melania Trump reaparece tras las elecciones presidenciales ¡miras sus primeras imágenes! En medio de las interrogantes que circulan sobre el futuro de la primera dama, la esposa del presidente Donald Trump reaparece en público ¡Tenemos las fotos! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Seria e incluso sombría, así han calificado especialistas a la reaparición pública de la primera dama Melania Trump tras de las reñidas elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. La exmodelo y madre, de 50 años, acompañó a su marido Donald Trump en ceremonia del Día de los Veteranos en el cementerio de Arlington, en Virginia. Rodeada por una escolta militar, y en momentos flanqueada por el vicepresidente Mike Pence, la nacida en Estonia apareció con semblante solemne y sumamente serio, melena suelta y un elegante abrigo de tweed gris. En fotos publicadas por el vicepresidente Melania va tomando el brazo de uno de los escoltas que la protegían con un paraguas, pero no del brazo de su marido. Las fotos surgen a solo días de que la ex Apprentice Omarosa Manigault Newman, una de las exasesoras de la actual primera dama, acaparara titulares al asegurar que las horas ya están contadas para que ocurra un divorcio entre los Trump. Image zoom Credit: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images Image zoom Credit: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images Image zoom Pero una experta asegura que el futuro de los Trump será una continuación de su vida previa a la Casa Blanca. "Asumo que Melania volverá a Florida o quizá hasta convenza a su marido a que regresen a Nueva York [para fijarlo] como su residencia oficial y continuar el estilo de vida que tuvieron antes", opinó Katherine Jellison, profesora de historia en la Universidad de Ohio a USA Today. Esta fue la última aparición de Melania Trump con su marido y es justo de la noche en que se llevaban a cabo las elecciones a lo largo y ancho del país. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se desconoce si la tensión en su rostro que algunos han notado es debido a la situación actual en la Casa Blanca donde su marido aún no ha reconocido oficialmente la victoria de su contrincante, el demócrata Joe Biden. Trump se encuentra preparando una lucha legal en distintos estados por los resultados electorales. De acuerdo a CNN Biden ha recibido múltiples mensajes de felicitación, pero estos permanecen en el Departamento de Estado pues la administración Trump se rehúsa a entregárselos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Melania Trump reaparece tras las elecciones presidenciales ¡miras sus primeras imágenes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.